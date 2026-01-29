Κώστας Τζιούμης: «Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας»

Υπεγράφη την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στο νέο Δημαρχείο Τρίπολης, η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης οδών αστικού δικτύου», συνολικού προϋπολογισμού 569.753,72 ευρώ (με ΦΠΑ), μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και της αναδόχου εταιρείας «Δομοτεχνική – Αφοί Β. Καραλέκα Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Λατομική, Μελετητική, Οικοδομική, Τουριστική, Βιομηχανική Εταιρεία».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση των οδών του αστικού δικτύου, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες που ενισχύουν την οδική ασφάλεια, αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα του οδικού δικτύου και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, κατά την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος, τονίζοντας: «Η σημερινή υπογραφή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο παρεμβάσεων και έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της πόλης μας, με βασικό στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των δημοτών. Με σταθερό σχεδιασμό και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε ουσιαστικά στο αστικό περιβάλλον, δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες μετακίνησης για πεζούς και οδηγούς. Η Τρίπολη αλλάζει καθημερινά προς το καλύτερο, με έργα που έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα όλων».