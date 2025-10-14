Κώστας Τζιούμης: «Ξεκινάει άμεσα η κατασκευή σύγχρονων πεζοδρομίων»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, Αναστασόπουλος Νικόλαος, υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, τη σύμβαση για το έργο που αφορά την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Τρίπολης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 100.000€, προβλέπει τη συντήρηση – ανακατασκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων, την κατασκευή νέων, με στόχο την αποκατάσταση της βατότητάς τους, την διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών και έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει το έργο συντήρησης πεζοδρομίων που έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ ανάλογες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Το έργο, σε συνδυασμό με τις ασφαλτοστρώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλάζει ριζικά την εικόνα της πόλης και βελτιώνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Τρίπολης υπογράμμισε: «Σήμερα, με τον ανάδοχο της εταιρείας, υπογράψαμε τη σύμβαση για ένα σημαντικό έργο που ξεκινά άμεσα στην πόλη μας. Η ανάγκη ανακατασκευής πεζοδρομίων σε αρκετά σημεία είναι διαπιστωμένη εδώ και καιρό, γι’ αυτό αποφασίσαμε να το συνδυάσουμε με τις ασφαλτοστρώσεις που υλοποιούνται σε όλο τον Δήμο. Με αυτές τις παρεμβάσεις, η πόλη μας θα αποκτήσει ένα σύγχρονο και ασφαλές δίκτυο οδών και πεζοδρομίων. Συνεχίζουμε σταθερά να αναβαθμίζουμε την καθημερινότητα των πολιτών και την αισθητική της πόλης μας».