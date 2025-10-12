Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Από την Ευρώπη έως τις ΗΠΑ, αλλά και την Κίνα, μία από τις συζητήσεις που κυριαρχούν είναι αυτή της ανεργίας των νέων. Κυρίως αυτών που έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου, έπειτα από πολλούς κόπους και αγωνίες. Η συνήθης διαπίστωση είναι ότι η ανεργία των πτυχιούχων αυξάνεται απότομα και με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρθρογράφο των Financial Times, Τζον Μπερν-Μέρντοχ, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Εκτιμά ότι αυτή η ανάλυση των γεγονότων δεν απολύτως ακριβής. Υπό την έννοια ότι η ανεργία δεν αφορά μόνο τους αποφοίτους πανεπιστημίων και κολεγίων. Επίσης, επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και άλλα στοιχεία, τα οποία αφορούν εν γένει την αγορά εργασίας.

Λίγες προσλήψεις

Κατ’ αρχάς, η αυξανόμενη ανεργία πλέον οφείλεται στον χαμηλό αριθμό προσλήψεων και όχι στην απώλεια θέσεων εργασίας (π.χ. κλείσιμο επιχειρήσεων ή απολύσεις). Το γεγονός αυτό επηρεάζει κυρίως τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Τουλάχιστον στις ΗΠΑ, η αύξηση της ανεργίας αφορά σχεδόν αποκλειστικά αυτούς που μόλις βγήκαν από το εκπαιδευτικό σύστημα. Το λάθος, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, είναι ότι όλοι επικεντρώνονται στους 25ρηδες. Ανεξάρτητα αν έχουν πτυχίο ή όχι.

