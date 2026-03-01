Κρίση στη Μέση Ανατολή: Οι πέντε μεγαλύτερες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν για την Ελλάδα (γραφήματα)

Η σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη προκαλεί σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις για την Ελλάδα, με τον πρόεδρο του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλη Κορκίδη, να αναλύει τους πέντε τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι κύριες επιπτώσεις ανά τομέα

Το ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι η διάρκεια και η γεωγραφική διασπορά της σύρραξης καθορίζει την ένταση των επιπτώσεων. Ιστορικά, πολεμικές εντάσεις στην περιοχή έχουν μειώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά -0,2% έως -1%, έχουν αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 1%, ενισχύσει τα επιτόκια και περιορίσει τις επενδύσεις λόγω αβεβαιότητας.

Η αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της τιμής πετρελαίου πάνω από 80 δολάρια ανά βαρέλι, με πιέσεις στα καύσιμα, τη θέρμανση και την παραγωγή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απειλή για τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ναυτιλία και εμπόριο

