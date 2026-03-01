Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Νέες εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ισραήλ – «Κήρυξη πολέμου η δολοφονία Χαμενεΐ» λέει το Ιράν. Ο Μπ. Νετανιάχου δήλωσε ότι «οι δυνάμεις της χώρας πλήττουν τώρα την καρδιά της Τεχεράνης». Οι Ιρανοί ηγέτες κάνουν λόγο για «υπαρξιακό πόλεμο» και υποστηρίζουν ότι «δεν θα υποχωρήσουν και δεν θα συμβιβαστούν».

Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται «αυστηρή τιμωρία» – «Αν μας χτύπήσουν θα τους πλήξουμε με δύναμη που δεν έχετε ξαναδεί», λέει ο Τραμπ. Εκατοντάδες τάνκερ έχουν σταματήσει να κινούνται στα στενά του Ορμούζ.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις: