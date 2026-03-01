Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Νέες εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ισραήλ – «Κήρυξη πολέμου η δολοφονία Χαμενεΐ» λέει το Ιράν. Ο Μπ. Νετανιάχου δήλωσε ότι «οι δυνάμεις της χώρας πλήττουν τώρα την καρδιά της Τεχεράνης». Οι Ιρανοί ηγέτες κάνουν λόγο για «υπαρξιακό πόλεμο» και υποστηρίζουν ότι «δεν θα υποχωρήσουν και δεν θα συμβιβαστούν».
Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται «αυστηρή τιμωρία» – «Αν μας χτύπήσουν θα τους πλήξουμε με δύναμη που δεν έχετε ξαναδεί», λέει ο Τραμπ. Εκατοντάδες τάνκερ έχουν σταματήσει να κινούνται στα στενά του Ορμούζ.
Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις:
Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, με τον ανώτατο διοικητή του στην Ευρώπη να προσαρμόζει τις δυνάμεις όπου απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν «ενδεχόμενες απειλές», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συμμαχίας.
Ο ανώτατος διοικητής της συμμαχίας στην Ευρώπη (SACEUR), ο Αμερικανός στρατηγός Αλεξους Γκρίνκεβιτς, «εξακολουθεί να επικοινωνεί ενεργά και σε τακτική βάση με στρατιωτικούς ηγέτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», δήλωσε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.
Ο ανώτατος διοικητής «έχει ήδη προσαρμόσει και θα συνεχίσει να προσαρμόζει τη σαφώς ισχυρή διάταξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ώστε να θωρακιστεί η ασφάλεια των 32 κρατών-μελών του και να προστατευθεί η Συμμαχία από ενδεχόμενες απειλές, όπως βαλλιστικούς πυραύλους ή drone», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ιράν: Δεν υπάρχει «κανένα όριο» στο δικαίωμα για αυτοάμυνα
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρξουν αντίποινα για τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα όριο» στο δικαίωμα της χώρας του στην αυτοάμυνα.
«Κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι δεν έχετε δικαίωμα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας με κάθε μέσο και δεν θέτουμε κανένα όριο στην υπεράσπιση του λαού μας, στην προστασία του λαού μας», δήλωσε ο Αραγτσί στο ABC News.
«Αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράξη επιθετικότητας. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι πράξη αυτοάμυνας. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στα δύο».
Τραμπ: Καταστρέψαμε 9 ιρανικά πλοία, προχωράμε και για τα υπόλοιπα
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε πριν από λίγο μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι HΠΑ «βύθισαν» εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία.
Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωσή του: «Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, ορισμένα από αυτά σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Προχωράμε και για τα υπόλοιπα. Σύντομα θα βρεθούν και αυτά στον βυθό της θάλασσας! Σε άλλη επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό τους αρχηγείο».
