Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

Οι ρυθμίσεις αυτές, που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού ισχύουν έως την 31.10.2025 και από ώρες 07:00 έως 16:00 και ειδικότερα:

αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου, όπου αυτό απαιτείται, από χ/θ 86,5 έως τη χ/θ 160,5, και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.