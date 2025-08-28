Χειροπέδες σε 2 άτομα στην Καλαμάτα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν 450 γρ. κάνναβης, ποσότητα κοκαΐνης, όπλο και όχημα

Από την Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, συνελήφθησαν -2- άτομα για ναρκωτικά και όπλα. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -1- συνεργό τους. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από -450- γραμμάρια κάνναβης, ποσότητα κοκαΐνης, όπλο και όχημα

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, χθες (27.8.2025) το πρωί, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -2- 25χρονοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -1- συνεργό τους.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων από την Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας και στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης, που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, προέκυψε ότι οι ανωτέρω τουλάχιστον από τετραμήνου έως και τη σύλληψή τους, δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, κάνναβης και δισκίων XTC ECSTASY), στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες αγόραζαν ποσότητες κοκαΐνης, κατεργασμένης και ακατέργαστης, κάνναβης, καθώς και δισκίων XTC ECSTASY, τις αποθήκευαν στην οικία του ενός εκ των συλληφθέντων («κανάντζα»), και στην συνέχεια τις διακινούσαν, είτε από κοινού, είτε κατά μόνας, χρησιμοποιώντας οχήματα.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, από τους ανωτέρω αστυνομικούς, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες και στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι 25χρονοι, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -413,7- γραμμαρίων,

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), συνολικού βάρους -45,2- γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους -24,5- γραμμαρίων,

-2- τσιγαριλίκια κάνναβης,

-1- δισκίο XTC ECSTASY,

-2- ζυγαριές,

-1- πιστόλι,

-1- αναδιπλούμενο μαχαίρι,

-2- μεταλλικές λαβίδες

Διάφορες ουσίες, που χρησιμοποιούνταν στη νόθευση ναρκωτικών ουσιών,

-2- κινητά τηλέφωνα, ως μέσα επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων,

το χρηματικό ποσό των -2.795- ευρώ και το ποσό των -200- λεκ Αλβανίας, ως προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και

όχημα, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την ταυτοποίηση του άγνωστου συνεργού τους.