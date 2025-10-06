Κύκλωμα απάτης με ΦΠΑ: Στη φυλακή ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε εκτεταμένες φορολογικές απάτες, μέσω εικονικών επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι που πέρασαν επίσης από το γραφείο του ανακριτή για τις απάτες με τον ΦΠΑ αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν εξ αυτών επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες εμφανίζονταν ως λογιστές και διαχειριστές εταιρειών, οι οποίες είχαν εμπλακεί στις εικονικές συναλλαγές και στην παράνομη επιστροφή φόρων.

Συνολικά, από τους 17 συλληφθέντες που απολογήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή, εννέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ένας τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» και οι υπόλοιποι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ των προσώπων που προφυλακίστηκαν περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας 52χρονος πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων.

