ΣΟΚ: Άγρια διπλή δολοφονία συγκλονίζει την Φοινικούντα

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Φοινικούντας, η είδηση για διπλή δολοφονία που σημειώθηκε την Κυριακή, σε κάμπινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ καθώς επίσης ο φίλος του, και επιστάτης του κάμπινγκ, έχασαν τη ζωή τους.

Οι λόγοι πίσω από το τραγικό συμβάν παραμένουν άγνωστοι. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό.

Στο σημείο σπευδουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

