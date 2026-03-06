Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Μάρτιος
TOP
ΤΟΠΙΚΑ

Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμάτας: Ο απολογισμός της χρονιάς, η φιλοσοφία του κυνηγιού και το μεγάλο ραντεβού της Κυριακής (video)

Share

Στο στούντιο της εκπομπής “Τι λες τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκαν καλεσμένοι  ο Υπεύθυνος Θήρας του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας, Λευτέρης Πουλέτης και ο Υπεύθυνος Τύπου του Συλλόγου Γιάννης Ραπτέας. Με την ολοκλήρωση της κυνηγετικής περιόδου, έγινε ένας εκτενής απολογισμός για τις προκλήσεις της χρονιάς, την επίδραση των καιρικών συνθηκών στα θηράματα, αλλά και τη διαρκή είσοδο νέων μελών στον Σύλλογο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βαθύτερη φιλοσοφία του κυνηγιού ως άθλημα και επαφή με τη φύση, ενώ οι προσκεκλημένοι μίλησαν  για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, σηματοδοτώντας την εορταστική λήξη της σεζόν.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode