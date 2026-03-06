Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμάτας: Ο απολογισμός της χρονιάς, η φιλοσοφία του κυνηγιού και το μεγάλο ραντεβού της Κυριακής (video)

Στο στούντιο της εκπομπής “Τι λες τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκαν καλεσμένοι ο Υπεύθυνος Θήρας του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας, Λευτέρης Πουλέτης και ο Υπεύθυνος Τύπου του Συλλόγου Γιάννης Ραπτέας. Με την ολοκλήρωση της κυνηγετικής περιόδου, έγινε ένας εκτενής απολογισμός για τις προκλήσεις της χρονιάς, την επίδραση των καιρικών συνθηκών στα θηράματα, αλλά και τη διαρκή είσοδο νέων μελών στον Σύλλογο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βαθύτερη φιλοσοφία του κυνηγιού ως άθλημα και επαφή με τη φύση, ενώ οι προσκεκλημένοι μίλησαν για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, σηματοδοτώντας την εορταστική λήξη της σεζόν.