Συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ο κακός χαμός στο κέντρο Καλαμάτας (video)

Η εικόνα λοιπόν είναι αυτή… μια εικόνα ταλαιπωρίας και αγανάκτησης με τον κόσμο να αγωνιά.

Αφορμή όλων ήταν τόσο το κυκλοφοριακό χάος όσο και το σκηνικό της χθεσινής εικόνας με τα συνεργεία που δεν εργάζονταν στο πρώτο τμήμα. Διαβεβαιώσεις επί… διαβεβαιώσεων, αλλά με κρίσιμο πάντα το πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια γενικευμένη ανησυχία και ήταν και ένα από τα κύρια ζητήματα στο πεδίο του σχολιασμού της τηλεόρασης BEST.

Aπό την άλλη και τα τοπικά ζητήματα και κύρια τα έργα που δρομολογούνται.

