Κυριακή της Τυρινής: Αποκριάτικη εκδήλωση από τον Σύλλογο Γυναικών Θουρίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:30, στην πλατεία της Θουρίας, θα πραγματοποιηθεί αποκριάτικη εκδήλωση με αφορμή την Κυριακή της Τυρινής, όπου ντόπιοι και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να μασκαρευτούν και να διασκεδάσουν με μουσική, χορό και ευχάριστες εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους.

Παράλληλα, στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί bazaar του υπό ίδρυση Συλλόγου Γυναικών Θουρίας, με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας και του νέου του ξεκινήματος.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον υπό ίδρυση Σύλλογο Γυναικών Θουρίας με την υποστήριξη της Κοινότητας Θουρίας και του Δήμου Καλαμάτας.