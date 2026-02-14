Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
14
Φεβρουάριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Κυριακή της Τυρινής: Αποκριάτικη εκδήλωση από τον Σύλλογο Γυναικών Θουρίας

Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:30, στην πλατεία της Θουρίας, θα πραγματοποιηθεί αποκριάτικη εκδήλωση με αφορμή την Κυριακή της Τυρινής, όπου ντόπιοι και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να μασκαρευτούν και να διασκεδάσουν με μουσική, χορό και ευχάριστες εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους.

Παράλληλα, στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί bazaar του υπό ίδρυση Συλλόγου Γυναικών Θουρίας, με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας και του νέου του ξεκινήματος.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον υπό ίδρυση Σύλλογο Γυναικών Θουρίας με την υποστήριξη της Κοινότητας Θουρίας και του Δήμου Καλαμάτας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode