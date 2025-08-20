Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλες οι ποινές για εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή – Τέλος η ατιμωρησία

«Μόνο φέτος έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση. Παλαιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok για τους εμπρηστές στη χώρα μας.

«Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον ποινικό κώδικα, όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους, εκτίονται πλέον στη φυλακή» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.