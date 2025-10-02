Λαϊκή Συσπείρωση: 338.000 ευρώ πανωπροίκια στην ανάδοχο εταιρεία στο λιμάνι Κυπαρισσίας

Με την έγκριση του 4 ου ΑΠΕ στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής του έργου στο λιμάνι της Κυπαρισσίας δόθηκαν 233.000 ευρώ αποζημιώσεις και 105.000 ευρώ αναθεωρήσεις στην ανάδοχη εταιρεία του έργου.

Αποδεικνύεται ότι εκτός από γεφύρι της Άρτας, τα έργα στο λιμάνι της Κυπαρισσίας έχουν καταντήσει βαρέλι χωρίς πάτο με εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις, σταλίες και αναθεωρήσεις.

Ζητάμε το συγκεκριμένο έργο να έρθει για συζήτηση στο ΠεΣυΠ με

συγκεκριμένη εικόνα και αιτιολόγηση των παρατάσεων και των καταβολών για αποζημιώσεις, σταλίες, αναθεωρήσεις και συμπληρωματικές εργασίες.