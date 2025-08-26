Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Υπό πίεση βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον λιανικό εμπόριο, όπως άλλωστε το σύνολο αυτού του μεγέθους των εταιρειών σε όποιον κλάδο κι αν δραστηριοποιούνται. Έχοντας μεταξύ άλλων ως «βαρίδια» την έλλειψη ρευστότητας, το ενεργειακό κόστος, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά και δυσχέρειες στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό τους, αναζητούν μέσα στον αγώνα επιβίωσης και το δρόμο της ανάπτυξης.

Οι θεσμικοί φορείς, γενικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατ’ επανάληψη έχουν θέσει προς την πολιτική ηγεσία τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν, έχουν βάλει στο τραπέζι σειρά προτάσεων και αναμένουν (τι άλλο;) πλέγμα ολοκληρωμένων δράσεων κι όχι αποσπασματικών μέτρων. Για μια ακόμα φορά εν όψει της 89ης ΔΕΘ επανέρχονται ελπίζοντας ότι η κυβέρνηση εκτός «από τσάι και συμπάθεια» θα αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

Μείωση τζίρου

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 10.835.906 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 10.910.634 χιλ. ευρώ. Πτώση που προήλθε από τις μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.112.819 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.158.450 χιλ. ευρώ. Μείωση που και πάλι προήλθε από την πτώση του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το 57% του συνόλου επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο.