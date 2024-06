LIVE στις 18:30 στο Best Hybrid 2 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Παρακολουθήστε σήμερα, Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, LIVE στο Best Hybrid 2 της τηλεόρασης BEST Πελοποννήσου, την 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης που θα γίνει στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, και ώρα 18:30 για την λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 2 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.