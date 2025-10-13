LIVE το 6ο διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025”

Σήμερα 13 και αύριο 14 Οκτωβρίου η Μεσσηνία γίνεται σημείο συνάντησης επιστημόνων, πολιτικών, σεφ και επαγγελματιών της γαστρονομίας από όλο τον κόσμο, σε δύο ημέρες γεμάτες συζητήσεις, πολιτικές παρεμβάσεις και γαστρονομικές εμπειρίες. Το 6ο διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” (TTM 2025) φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παγκόσμιο διάλογο για τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την πολιτιστική μας κληρονομιά, και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, μιας πρωτοβουλίας του Culinary Institute of America και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Δείτε LIVE τις εργασίες του 6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “TOMORROW TASTES MEDITERRANEAN 2025″ στο YOUTUBE της BELOGIANNIS BAV πατώντας στον κάτωθι σύνδεσμο:

Στο συνέδριο συμμετέχουν κορυφαία ονόματα από τον χώρο της υγείας και της διατροφής, όπως οι καθηγητές Frank Hu και Walter Willett από το Harvard, η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου από την Ακαδημία Αθηνών, ο Ramón Estruch από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, αλλά και ο Στέφανος Φωτίου από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Σημαντική αναμενεται και η παρουσία πολιτικών εκπροσώπων, όπως του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Τσιάρα, καθώς και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, διεθνώς αναγνωρισμένοι σεφ – μεταξύ των οποίων οι: Γιάννης Μπαξεβάνης, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, María José San Román, Joris Larigaldie, Diane Kochilas και Semsa Denizsel – θα αναδείξουν μέσα από live cooking sessions, συζητήσεις και θεματικά εργαστήρια, τον πλούτο και την καινοτομία της μεσογειακής διατροφής.

Ο Διονύσης Παπαδάτος, επικεφαλής συντονισμού δράσεων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, δήλωσε: «Η συν-διοργάνωση του Tomorrow Tastes Mediterranean στη Μεσσηνία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε διεθνώς την περιοχή ως ζωντανό παράδειγμα μεσογειακής διατροφής και να ενισχύσουμε τον διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά μας. H σχέση άλλωστε της Μεσσηνίας με τη μεσογειακή διατροφή είναι ισχυρότατη και με μακρά παράδοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η UNESCO έχει εντάξει τη Μεσογειακή Διατροφή στον “Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας” και έχει αναγνωρίσει την Κορώνη στη Μεσσηνία ως μία από τις εμβληματικές κοινότητές της».

Ο Ramón Estruch, Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής Torribera, τόνισε: «Το Tomorrow Tastes Mediterranean συνδυάζει την επιστημονική γνώση με τη γαστρονομική εμπειρία, την πολιτική, την περιβαλλοντική διάσταση και την παράδοση. H μεσογειακή διατροφή επανασυστήνεται στον κόσμο, ερχόμενη από το παρελθόν για να μας δείξει τον δρόμο προς το μέλλον».

Ένα ενδιαφέρον και πολύπλευρο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Tomorrow Tastes Mediterranean 2025 ξεκινά με έμφαση στη σχέση της μεσογειακής διατροφής με την υγεία, φέρνοντας στο επίκεντρο τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα γύρω από τη διατροφή και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. Στη συνέχεια, οι συζητήσεις αναδεικνύουν την πολιτική και αγροδιατροφική διάσταση της μεσογειακής διατροφής, ενώ ξεχωρίζουν τα πάνελ για την πολιτιστική εξέλιξη της μεσογειακής δίαιτας, με ιστορικούς και αρχαιολόγους, όπως η Βίλλυ Φωτοπούλου, η Εύη Μαργαρίτη και ο Jack Davis, καθώς και το πάνελ για τον ρόλο της μεσογειακής διατροφής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την υγεία του πλανήτη, με συζητήσεις μεταξύ κλιματικών επιστημόνων και εκπροσώπων του WWF Ελλάς με τους συγγραφείς της σχετικής έρευνας EAT–Lancet.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται με θεματικές γύρω από το ελαιόλαδο, το κρασί και το ψωμί, όπου – μεταξύ άλλων – συμμετέχουν ο Jaime Lillo (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου), ο “Master of Wine” Κωνσταντίνος Λαζαράκης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου και Οινοποιός (Κτήμα Κυρ-Γιάννη), Στέλλιος Μπουτάρης. Τα εργαστήρια προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία: από τη γευσιγνωσία ελαιολάδου και τα μυστικά των δημητριακών ολικής άλεσης με τον αρτοποιό Σείριο Καίσαρη, μέχρι τη δημιουργία πιάτων με πρωταγωνιστές τα φυτικά συστατικά, με την Diane Kochilas και τον Michel Lucas, καθώς και μαγειρικές επιδείξεις από διεθνείς σεφ.

Η δεύτερη ημέρα του TTM 2025 επικεντρώνεται στη γαστρονομική δημιουργικότητα και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, με συζητήσεις για τις γεύσεις της ανατολικής Μεσογείου, την καινοτομία στην επαγγελματική κουζίνα και την προσαρμογή της μεσογειακής διατροφής σε μεγάλες δομές, ενώ αναδεικνύονται νέες επιστημονικές προσεγγίσεις στη διατροφή και την υγεία.

Φεστιβάλ μεσογειακής γεύσης: Εξερευνώντας την Αγορά της Καλαμάτας

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου, με το “Φεστιβάλ μεσογειακής γεύσης” στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, φέρνοντας το παγκόσμιο κοινό του συνεδρίου σε ακόμη στενότερη επαφή με την πόλη και τους ανθρώπους της. Εκεί, παραγωγοί, σεφ και συμμετέχοντες θα συναντηθούν σε μια γιορτή που αναδεικνύει τις γεύσεις, τα αρώματα και την ποικιλία της μεσογειακής και μεσσηνιακής γης, με δημιουργίες Ελλήνων και διεθνών σεφ, οινοποιών και ελαιοπαραγωγών. Το πρόγραμμα για το κοινό θα περιλαμβάνει ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από τους διεθνώς αναγνωρισμένους σεφ και θα ξεκινήσει στις 16:30.

Οι παράλληλες δράσεις του συνεδρίου

Βιωματική δράση για παιδιά και οικογένειες

Στο πλαίσιο του Tomorrow Tastes Mediterranean 2025, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ) διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης, Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, μια ξεχωριστή βιωματική δράση για παιδιά, εφήβους και οικογένειες. Η εκδήλωση με τίτλο «Έξυπνα Μεσογειακά Σνακ που τα Παιδιά θα Λατρέψουν» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου (11:00–14:00) στο Πάρκο ΟΣΕ (Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο). Η συμμετοχή ήταν ανοιχτή και δωρεάν για όλους, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν βιωματικά τον πλούτο της μεσογειακής διατροφής και να υιοθετήσουν απλές αλλά ουσιαστικές αλλαγές που μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο.

Η αφηγηματική “επανεφεύρεση” της μεσσηνιακής και μεσογειακής διατροφής

Η Μεσσηνία, από την Πύλο του Νέστορα έως τη σημερινή Κορώνη, αποτελεί ένα αδιάκοπο, ζωντανό εργαστήρι, όπου η μεσογειακή διατροφή παίρνει σάρκα και οστά. Πώς όμως αφηγούμαστε αυτήν την ιστορία σε πελάτες και επισκέπτες; Πώς συνδέουμε τα μεσσηνιακά αγροτικά προϊόντα και τη γαστρονομία της περιοχής με τη μεσογειακή διατροφή με τρόπο αυθεντικό, εμπνευσμένο και ελκυστικό;

Στο πλαίσιο του συνεδρίου Tomorrow Tastes Mediterranean, διοργανώνουμε με τη Story Mentor δύο βιωματικά εργαστήρια που θα βοηθήσουν τους Μεσσήνιους, επαγγελματίες της γαστρονομίας, της εστίασης και της παραγωγής, να ανακαλύψουν νέους τρόπους να επικοινωνήσουν την ταυτότητα και τη μοναδικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Και τα δύο εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Elite City Resort:

Κυριακή 12/10, 17.00 – 19.30 – Workshop για παραγωγούς

Τετάρτη 14/10, 9.30 – 12.00 – Workshop για επαγγελματίες εστίασης