Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοση

Μέχρι την Τρίτη 5 Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι πολίτες για να ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, της νέας ενιαίας ταυτότητας ταυτοποίησης με το Δημόσιο. Η έγκαιρη ενεργοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσοι δεν ενεργοποιήσουν εγκαίρως τον Προσωπικό Αριθμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα πρόσβασης σε βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς το νέο σύστημα αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό ταυτοποίησης όλων των πολιτών σε ενιαία βάση δεδομένων.

Πώς εκδίδεται βήμα-βήμα ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία έκδοσης είναι απλή και εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική. Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr, κάθε πολίτης που διαθέτει ΑΦΜ μπορεί, με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, να λάβει σε λίγα λεπτά τον Προσωπικό του Αριθμό.

