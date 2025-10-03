Ληξιπρόθεσμα χρέη: Εκτοξεύθηκαν οι οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία [πίνακες]

Σε «μαύρη» τρύπα για τα έσοδα του κράτους εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο τα ληξιπρόθεσμα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς την εφορία, τα τελωνεία και τον ΕΦΚΑ καθώς μέσα σε ένα έτος εκτοξεύθηκαν στα 162 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,7 δισ. ευρώ. Τον κώδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο κρούει στην τριμηνιαία έκθεσή του, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, το Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επισημαίνοντας εμφατικά ότι από το σύνολο των 4.001.794 ληξιπρόθεσμων οφειλετών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς την εφορία, ποσοστό 0,25% αυτών χρωστούν το 76% των συνολικών χρεών!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 2025, διαμορφώθηκε στα 111,82 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4.558 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Την ίδια στιγμή σύμφωνα τα στοιχεία του ΚΕΑΟ οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 50,2 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 162 εκατ. σε σύγκριση με πριν από ένα έτος.

