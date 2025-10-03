ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο φέτος

Στο 8,1% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Αύγουστο 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο 2025. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (15,9%) και μείωση κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (2,9%), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,6% από 11,8% τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,1% από 8%.Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε σε 19% από 17,2% τον Αύγουστο 2024, ενώ στις ηλικίες 25- 74 ετών μειώθηκε σε 7,5% από 9,3% αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ στην ανακοίνωσή της.