«Λυπητερή» 40.000.000 ευρώ στους Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων- Οι κρίσιμες επισημάνσεις από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (video)

«Λυπητερή» 40.000.000 ευρώ έσκασε με τις διαδοχικές αποφάσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ζητά την επιστροφή των κονδυλίων που διατέθηκαν για τον πανάκριβο εξοπλισμό., τα λεγόμενα ”σπιτάκια ανακύκλωσης” με την αναφορά να γίνεται για τους Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων

«Δεν μιλούμε για πρόστιμα, μιλούμε για επιστροφές χρηματικών ποσών από ΦΟΔΣΑ και ΕΔΣΝΑ και ουσιαστικά έχει να κάνει με την επιλογή μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας υλικών, τα οποία προμηθεύτηκαν κατά τη διάρκεια αυτής περίοδού, αρχής γενικότερής από το 2018 στην Πελοπόννησο μέχρι το 2023 στην Αττική, με τα λεγόμενα «Σπιτάκια της ανακύκλωσης», εξήγησε αρχικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Έγινε μια πολύ ενδελεχής έρευνα μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες», όπως σημείωσε ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και «προέκυψαν μια σειρά από ζητήματα που ουσιαστικά επιβάλλουν την επιστροφή των χρημάτων για την αγορά αυτών στο υπουργείο οικονομικών και αυτό με τη σειρά του στα ευρωπαϊκά ταμεία»

Αυτό συνέβη διότι δεν ήταν επιλέξιμες οι δαπάνες «ήταν πολύ ακριβές σε σχέση με τον προϋπολογισμό» κάνοντας λόγο για 6πλάσιες έως και 8πλάσιες και συνέχισε «μιλάμε για φωτογραφικές διατάξεις (…). Άλλα υλικά περιγράφησαν στη διακήρυξη και άλλα παραδόθηκαν στο τέλος και βέβαια το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί- τουλάχιστον με ευρωπαϊκά χρήματα – να πληρώνεις με δημόσιο, δημοτικό ή ευρωπαϊκό χρήμα την υποχρέωση που έχει ένα σύστημα για να αγοράζεις εσύ την τεχνολογία που» δηλαδή «να υποκαταστήσουμε την υποχρέωση που έχουν οι ιδιώτες».

Η «λυπητερή» ανέρχεται σε περίπου 19 εκατομμύρια τα οποία θα «πρέπει να επιστρέψουν πίσω στα ελληνικά ταμεία και συνέχεια στα ευρωπαϊκά ταμία» εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αναρτήθηκαν και εστάλησαν στους Συνδέσμους οι υπουργικές αποφάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντέλλος θα εισπραχθούν με βάση όσα προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που σημαίνει πως «θα παρακρατηθούν από τις εισφορές των Δήμων προς τους Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων», δεδομένου ότι «δεν υπάρχουν ΦΟΔΣΑ οι οποίο να έχουν αποθεματικά και μπορούν να κάνουν επιστροφές».

Μείζον είναι ωστόσο το ερώτημα «ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα;»«Το ερώτημα είναι πως ακριβώς οι ΦΟΔΣΑ και ο ΕΔΣΝΑ θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν αυτούς τους πόρους» σημειώνοντας πως τα έσοδα τους προέρχονται «από τα χρήματα που δίνουν οι δήμοι για το Gatefee»,είπε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βούλας, Βάρης- Βουλιαγμένης εκτιμώντας ελλοχεύει ο κίνδυνος για σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ αλλά και μέγα πλήγμα στα «πενιχρά ταμεία των δήμων… Τα οποία αφού τα αφαιμάξαμε με το τέλος ταφής» τώρα «θα κληθούν να πληρώσουν πάλι τις ατυχείς επιλογές – μιλώντας για η διοικητική αβλεψία – όπου δαπανήθηκαν τα χρήματα. Ελπίζω να μην μετακληθούν στους δήμους και από τους δήμους στους δημότες». Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει μονόδρομο για αυξήσεις τελών «όχι στο 1/3 αλλά στο 100%, το οποίο θα το πληρώσει τελικά ο φουκαράς ο πολίτης», προγραμματίζοντας ότι μέχρις ώρας δεν έχουν δοθεί απαντήσεις.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σχολιάζοντας επίσης το σχέδιο της κυβέρνησης για την δημιουργία 6 μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων τόνισε πως η ΚΕΔΕ έχει πάρει αρνητική απόφαση καθώς «θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά σε αυτή τη ΣΜΠΕ. Ουσιαστικά αφαιρείται η δυνατότητα της αυτοδιοίκησης – πρώτου και δευτέρου βαθμού – να εποπτεύσει μια δική της αρμοδιότητα και την παίρνει κεντρικά -που είναι η μόνη που μπορεί να αποδώσει κάτι θετικά» τονίζοντας πως πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλη διαβούλευση.