Λύση εκ των έσω για τον Αστέρα AKTOR – Στο “τιμόνι” ο Γιώργος Αντωνόπουλος

Άμεσες ήταν οι ενέργειες της διοίκησης του Αστέρα Τρίπολης AKTOR, με τον σύλλογο να ανακοινώνει τον Γιώργο Αντωνόπουλο ως νέο προπονητή της πρώτης ομάδας. Πρόκειται για λύση εκ των έσω, καθώς ο κ. Αντωνόπουλος τη φετινή αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής της δεύτερης ομάδας, οδηγώντας την έως τα Play Offs του Α΄ ομίλου της Super League 2.

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι ο κ. Αντωνόπουλος έχει μακροχρόνια συνεργασία με τον σύλλογο και αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό στέλεχος του προπονητικού επιτελείου. Άμεσος συνεργάτης του νέου προπονητή θα είναι ο Βαγγέλης Ντίσιος, με την ομάδα να του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν το νέο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ASTERAS AKTOR:

Ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας του ASTERAS AKTOR.

Ο κ. Αντωνόπουλος έχει πολύχρονη συνεργασία με τον ASTERAS AKTOR και τα τελευταία χρόνια αποτελεί στέλεχος του προπονητικού επιτελείου του συλλόγου μας.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής του ASTERAS B’ AKTOR, με την ομάδα μας να διαγράφει εξαιρετική πορεία και να βρίσκεται σε όλη τη χρονιά στις θέσεις των Play Offs της Super League 2.

Άμεσος συνεργάτης του κ. Αντωνόπουλου θα είναι ο κ. Βαγγέλης Ντίσιος.

Ευχόμαστε στο νέο επιτελείο της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.