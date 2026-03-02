Τέλος ο Ράσταβατς από τον Αστέρα Τρίπολης

Τα αρνητικά αποτελέσματα με αποκορύφωμα το χθεσινό από τον ΠΑΟΚ, και η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα του Αστέρα με κίνδυνο ορατό πλέον τον κίνδυνο του υποβιβασμού… οδήγησαν σε ραγδαίες εξελίξεις στην ομάδα της Αρκαδίας. Η Διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Μίλαν Ράσταβατς, με τον οποίο πριν λίγους μήνες είχε δώσει τα χέρια για τρίτη φορά.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα.”

Ο Σέρβος προπονητής είχε επιστρέψει στους Αρκάδες στα μέση Ιανουαρίου με την ελπίδα πως θα σώσει την ομάδα, κάτι που ωστόσο δεν συνέβη με τον Αστέρα να βρίσκεται πλέον στην επικίνδυνη ζώνη. Στη διάρκεια της αυτά τα επτά παιχνίδια, ο Αστέρας μέτρησε μόλις μία νίκη κόντρα στον Βόλο (2-0) και συνολικά 6 ήττες με τελευταία αυτή με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (2-0)…