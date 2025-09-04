Μ. Κατρίνης: «Ζητάμε πολιτική αλλαγή και εκλογές, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο» (video)

Σκηνικό πλήρους ανατροπής στην προοπτική υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας διαμορφώθηκε τις τελευταίες ημέρες με ένα blame game ματεξύ Αθήνας-Λευκωσίας. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Μιχάλης Κατρίνης Βουλευτής Ηλείας και Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σημείωσε «Μας προβληματίζει αυτή η εξέλιξη. Βεβαίως από την αρχή είχαμε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις στο κατά πόσο η ελληνική πλευρά ήταν όντως διατεθειμένη γιατί ξέρετε ότι υπήρχε πάντα η τουρκική προειδοποίηση και παρεμπόδιση των εργασιών πόντισης. Είχαμε ζητήσει από την κυβέρνηση της ΝΔ να μας δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν πήραμε ποτέ. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι από την κυπριακή πλευρά ότι εγείρονται ζητήματα έχουν σχέση και με τη διαφάνεια. Μάλιστα ακούσαμε και από τον Κύπριο πρόεδρο α τίθενται ζητήματα παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Εισαγγελίας. Όλο αυτό λοιπόν μας δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία και φοβάμαι ότι αυτή η εξέλιξη το μόνο το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον οδηγεί είναι στο να δικαιώσει τις ανιστόρητες και προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς που παρεμποδίζουν την έρευνα για ένα έργο ενεργειακό, ειρηνικό».

Ο Μιχάλης Κατρίνης αναφερόμενος στην ΔΕΘ και τις εξαγγελίες που αναμένει η κοινωνία τόνισε «Το υπερπλεόνασμα προέρχεται κυρίως από την υπέρτατη φορολόγηση από τους έμμεσους φόρους και μιλάμε για τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τώρα ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί μέσα από μία ακρίβεια και μία αισχροκέρδεια που φορολογείται να επιστρέψει ένα κομμάτι αυτών που πήρε ως υπερπλεόνασμα για να εμφανιστεί και ο ίδιος ότι έχει έρθει στην πραγματικότητα και τελικά θα προσπαθήσει να κόψει τη δημοσκοπική του φθορά. Όμως η πραγματικότητα είναι αμείλικτη… Εγώ πιστεύω και πιστεύουμε ως ΠΑΣΟΚ ότι δεν αρκούν αυτά τα μέτρα γιατί δεν υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση για να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς».

Με φόντο όλες αυτές τις εξελίξεις το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές και με τον Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να επισημαίνει «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η μέση ελληνική οικογένεια, πραγματικά, δεν μπορεί να βγάλει τις πρώτες 15 μέρες. Ο πρωτογενής τομέας, ακόμα, ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, δεν μπορεί να καταλάβει πώς κάποια εκατομμύρια ευρώ ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί που δεν πρέπει. Στα εθνικά θέματα βλέπουμε ότι υπάρχουν υποχωρήσεις και δυστυχώς η Ελλάδα ακολουθεί τις εξελίξεις. Στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αντί να έχουμε ανάπτυξη, βλέπουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις να διαχειρίζονται σε εκατομμύρια στο ταμείο ανάκαμψης και τις πολύ μικρές και εμπορικές επιχειρήσεις να κλίνουν η μία μετά την άλλη».

Όσον αφορά τις φήμες για την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στα πράγματα είπε «Η συζήτηση γύρω από τον κύριο Τσίπρα φαίνεται ότι βολεύει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη γιατί μεταφέρει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα το 2025 δέκα χρόνια πριν στο 2015 και το δεύτερο είναι ότι σίγουρα για να ηττηθεί το σύστημα Μητσοτάκη χρειάζεται η ενότητα του πολιτικού κόσμου. Και εγώ πιστεύω στην ενότητα του πολιτικού κόσμου. Όμως μια ακόμα διάσπαση όπως είναι αυτή η διάσπαση που θα προκύψει αν ο κύριος Τσίπρας αποφασίζει να κάνει κόμμα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι μια ακόμα διάσπαση δεν προσφέρει κάτι όσον αφορά τον στόχο της ενότητας του πολιτικού κόσμου».