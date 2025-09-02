Το κόμμα Τσίπρα, πότε οι ανακοινώσεις, ποια τα στελέχη του- Τι γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος στα Νέα

Πολλά λέγονται και πολλά γράφονται για το πότε και το αν θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Και όπως συμβαίνει συχνά με το ρεπορτάζ, υπάρχει πάντα περιθώριο για να μετατραπεί η γνώμη των δημοσιογράφων σε πληροφορία. Ας κρατήσουμε λοιπόν τις σίγουρες πληροφορίες, αυτές που γράφει στη στήλη του ο συνήθως καλά πληροφορημένος Γιώργος Παπαχρήστος. Που σημειώνει ότι τις έχει τσεκάρει με πραγματικό άνθρωπο της εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού.

Εχουμε και λέμε λοιπόν:

1. Κόμμα θα κάνει μόνο εφόσον διαπιστωθεί από τις μετρήσεις ότι υπάρχει κυβερνητική προοπτική, ότι μπορεί δηλαδή να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

2. Εχει συγκεκριμένο πλάνο. Πρώτα θα εκδοθεί το βιβλίο αποκατάστασης τη εικόνα του και σε ικανή χρονική απόσταση από αυτό, προκειμένου να δουλέψει στην κοινωνία το περιεχόμενό του, θα προχωρήσει στο εγχείρημα.