Το κόμμα Τσίπρα, πότε οι ανακοινώσεις, ποια τα στελέχη του- Τι γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος στα Νέα

Πολλά λέγονται και πολλά γράφονται για το πότε και το αν θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Και όπως συμβαίνει συχνά με το ρεπορτάζ, υπάρχει πάντα περιθώριο για να μετατραπεί η γνώμη των δημοσιογράφων σε πληροφορία. Ας κρατήσουμε λοιπόν τις σίγουρες πληροφορίες, αυτές που γράφει στη στήλη του ο συνήθως καλά πληροφορημένος Γιώργος Παπαχρήστος. Που σημειώνει ότι τις έχει τσεκάρει με πραγματικό άνθρωπο της εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού.

Εχουμε και λέμε λοιπόν:

1. Κόμμα θα κάνει μόνο εφόσον διαπιστωθεί από τις μετρήσεις ότι υπάρχει κυβερνητική προοπτική, ότι μπορεί δηλαδή να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 
