Μ. Κοττάκης: «Ο Μητσοτάκης θα αισθανόταν πολύ βολικότερα ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, παρά ως αρχηγός της ΝΔ» -Η ξεκάθαρη παρέμβαση Σαμαρά και οι πολιτικές εξελίξεις (video)

Με μια ηχηρή και πολυεπίπεδη παρέμβαση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μίλησε ευθέως για το πολιτικό σκηνικό. «Δε χρειάζονται αποκωδικοποίηση πράγματα που λέγονται ευθύτατα στο δημόσιο διάλογο» σημείωσε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόραση BEST o Διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» Μανώλης Κοττάκης συμπληρώνοντας «Είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Άλλο Νέα Δημοκρατία, άλλο κύριος Μητσοτάκης».

Αναφορικά με την «Πασοκοποίηση» της ΝΔ ο κ. Κοττάκης ανέφερε «Οι προηγούμενες ηγεσίες περιείχαν και τους φιλελεύθερους. Οι φιλελεύθεροι δεν περιέχουν, τον κορμό της παράταξης. Ο Κώστας Καραμανλής είχε υπουργό Eξωτερικών την Ντόρα Μπακογιάννη. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπουργούς δίπλα του στο Μαξίμου σχεδόν μόνο από το ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα θεωρηθεί το έγκλημα καθοσιώσεως εάν δεν άλλαζε ολοκληρωτικά την αντίληψη της παράταξης και την προσέγγιση της σε μια σειρά από θέματα… Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα αισθανόταν πολύ βολικότερα ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ παρά ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς δεν το ομολογεί στον εαυτό του. Άλλωστε από αυτό το χώρο προέρχεται και αν δεν υπήρχαν ιστορικές εξελίξεις στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 δεν νομίζω ότι είχε δοκιμάσει ποτέ να περιληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς δεν το ομολογεί. Δηλαδή έχει ένα ακόμα όχημα το οποίο το μετατρέπει, όπως λέει και ο κύριος Σαμαράς σε ιδιοκτήτη για να διεκδικεί την εξουσία, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν αγαπά τον κόσμο αυτού του κόμματος και δεν αγαπάει επίσης και τις αξίες σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτο, για να μην τον αδικούμε αυτής της παράταξης».

Την ίδια στιγμή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη η διαδικασία η οποία τρέχει για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας «Εκλογές κατουσίαν δεν διεξάγονται. Απλώς γίνεται διαμοιρασμός, ορισμός και θα στηθούν κάλπες μόνο για το Θεαθήναι» υπογράμμισε «Το ίδιο πράγμα δεν έγινε άλλωστε και στην εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος μέσα στην συνεδρίαση όταν διαμαρτυρήθηκε ο Γιώργος Μπλάχος. Όπως εξέλεγαν στο παρελθόν, στο ΠΑΣΟΚ. Όχι στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία είναι ένα αστικό κόμμα, ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, ένα κόμμα με πίστη στη Δημοκρατία, πάντοτε στήνονταν κάλπες. Τώρα στις εκλογές για τις Τοπικές Επιτροπές, από αυτά που μου έρχονται, όσα αντέχω να ακούω, γιατί πραγματικά είναι εντελώς ξένα. Σε όλους όσους μεγαλώσαμε και παρακολουθήσαμε από πολύ κοντά, δημοσιογραφικά ή από διαφορετικό ρόλο, αυτή την παράταξη. Σε όλες τις τοπικές και δημοσιογραφικές οργανώσεις, στην πραγματικότητα, γίνεται συμφωνία μεταξύ βουλευτών και ανακατεύει ένας. Και να μην την ελέγξει κανένας. Όχι ο αξιότερος, όχι αυτός ο οποίος μπορεί να εξελέγη αξιοκρατικά, αλλά να μην την ελέγξει κανένας».

Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος με τον διευθυντή της εφημερίδας «Εστία» να αναφέρει «Επιφυλάχτηκε κατά την γνώμη μου, διότι θέλει να δώσει χρόνο στον χρόνο. Είναι άλλο πράγμα να είσαι εσύ ο επισπεύδων και άλλο πράγμα να είναι επισπεύδουσα η βάση αν προϊόντος του χρόνου αισθάνεται και άλλα τμήματά της εκτός από αυτά τα οποία είναι γνωστά ότι δεν εκπροσωπούνται. Αλλά πιστεύω επίσης ότι επιφυλάχτηκε ο κύριος Σαμαράς, γιατί θα είναι αρχηγός κόμματος κατά την ταπεινή μου άποψη μόνον αν αρχηγός της νέας δημοκρατίας σε επόμενες εκλογές είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Εναντίον του οποίου έστρεψε τα βέλη του».

Παράλληλα οι πολιτικές εξελίξεις συνεχίζονται με τον κ. Κοττάκη να επισημαίνει «Πολιτικές εξελίξεις έχουμε ήδη και θα έχουμε και άλλες οι οποίες θα πυκνώσουν μέσα στο 2026. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις γιατί κάθε μέρα η διαφθορά αδυνατίζει τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε ότι αναμένεται και νέα δικογραφία στην οποία θα περιλαμβάνεται τα ονόματα κορυφαίων τα έχουμε αποκαλύψει και εμείς, δηλαδή διαψεύστηκαν υπουργών εν ενεργεία, γραμμάτων του κόμματος εν ενεργεία και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε θα αποτελέσει ένα μέγα θέμα συζήτησης προσεχώς. Αυτό είναι πολιτική εξέλιξη και επίσης οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις επίσης εξελίσσονται σε σκάνδαλα. Γιατί ως μεταρρύθμιση μας εμφάνισαν τα υποκαταστήματα από το ΕΛΤΑ στο θέμα της εξοικονόμησης πόρων και με την επιχειρηματολογία ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Οι άνθρωποι και εκεί δεν υπάρχουν. Και εδώ πολιτικές εξελίξεις θα έχουμε γιατί απ’ ό,τι φαίνεται θα κλείσουν τα ΕΛΤΑ και ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά και άλλα γραφεία των Αθηνών ότι πωλούνται για να δοθούν ως φιλέτο σε ιδιώτες της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή και τα δύο μαζί. Για να συνεννοούμαστε. Πολιτικές εξελίξεις θα έχουμε επίσης με τις ιδρύσεις κομμάτων μέσα στο 2026, σίγουρα από την πλευρά του κ. Τσίπρα και με ερωτηματικό από την κ. Καρυστιανού».

Ιδιαίτερο πάντως ενδιαφέρον είχε και το τραπέζι του Σαββάτου για τα ενεργειακά «Στο τραπέζι με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ κάθισε ο κ. Δένδιας και ο κ. Πιερρακάκης, αλλά στο τραπέζι με τους Αμερικανούς υφυπουργούς και υπουργούς ενέργειας κάθισε ο κ. Σαμαράς. Με τους υπουργούς ήταν ο πρώην πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς», σημείωσε εμφατικά και με νόημα για το τι σηματοδοτεί αυτό ο κ. Κοττάκης.