Ο Αντώνης Σαμαράς λύνει τη σιωπή του σε μια εφ’ όλης ύλης συνέντευξη που θα συζητηθεί

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 15:00, ο Αντώνης Σαμαράς καταθέτει την πολιτική του σκέψη επί όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τη μετάδοση συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού, που έδωσε στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη στις 31Οκτωβρίου 2025, και στην οποία μιλάει για όλους και για όλα ., καταθέτοντας τη δική του οπτική για τα κρίσιμα ζητήματα της χώρας.

Γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη; Πώς τοποθετείται για τα εθνικά θέματα και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα; Ποιά είναι η σχέση του με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή;

Και ποια είναι η απάντησή του στο ερώτημα: θα ιδρύσει νέο κόμμα;

Σε μια πιο προσωπική στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς μιλά για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας, σε μια βαθιά ανθρώπινη εξομολόγηση.

Να σημειωθεί πώς η συνέντευξη δόθηκε στις 31 Οκτωβρίου, επομένως δεν περιλαμβάνει ζητήματα όπως αυτό που ανέκυψε με τα ΕΛΤΑ.