Mανταρίνι ή πορτοκάλι; Ποιο είναι πιο θρεπτικό και καλύτερο τονωτικό για το ανοσοποιητικό

Με την πτώση της θερμοκρασίας, τα φθινοπωρινά και χειμερινά φρούτα αρχίζουν να μας καλούν. Μεταξύ αυτών, τα εσπεριδοειδή ξεχωρίζουν για τη γεύση και τα οφέλη τους στην υγεία, καθώς η κατανάλωση πορτοκαλιών, μανταρινιών και κλημεντίνων μπορεί να αποτελέσει έναν νόστιμο τρόπο ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος και παροχής πολύτιμων θρεπτικών στοιχείων.

Τα πορτοκάλια θεωρούνται οι πρωταγωνιστές του χειμώνα, περιέχοντας μέταλλα και αντιοξειδωτικά, ενώ έχουν συνδεθεί με διάφορα οφέλη για την υγεία, όπως βελτίωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, μείωση φλεγμονών, μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων και καρκίνου, και καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου.