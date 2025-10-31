Μάθε παιδί μου… αποταμίευση – 5 συν 1 πρακτικές συμβουλές

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την αποταμίευση στα παιδιά και τους εφήβους, ηλικίας 10 έως 18 ετών, στην Ελλάδα, το προφίλ των Ελλήνων γονέων αλλά και τη χρηματοοικονομική παιδεία, προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποίησε η Revolut με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.

Η ημέρα αυτή, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου, έχει ως στόχο να τονίσει τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας και της σωστής διαχείρισης των χρημάτων, ενθαρρύνοντας την αποταμίευση για τη δημιουργία οικονομικής ασφάλειας και την επίτευξη προσωπικών οικονομικών στόχων.

Η αποταμίευση και το ψηφιακό χαρτζιλίκι

Σύμφωνα με στοιχεία από την εφαρμογή Revolut Kids & Teens, τον τελευταίο χρόνο έχει σημειωθεί 75% αύξηση στον αριθμό των νέων Ελλήνων που τη χρησιμοποιούν για να λαμβάνουν το χαρτζιλίκι τους και να διαχειρίζονται τα καθημερινά τους έξοδα, πάντα με τη συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονιών τους.

