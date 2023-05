Maye Musk: Πώς η μητέρα του Elon Musk βρέθηκε να διαφημίζει την Σαντορίνη

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το καλοκαίρι, στην Ελλάδα είχε βρεθεί και ο Elon Musk, καθώς έκανε ολιγοήμερες διακοπές με φίλους του στη Μύκονο.

Όπως αποκάλυψε στον λογαριασμό της στο Twitter, η Maye Musk εξερεύνησε την Σαντορίνη με ένα λευκό Tesla και με σκάφος.

Και εάν η Maye Musk είναι σήμερα γνωστή ως η μητέρα του Elon Musk, η ίδια έχει δηλώσει ότι ήταν διάσημη για δεκαετίες, πριν ο κόσμος μάθει τον σημερινό CEO της Tesla.

Συγκεκριμένα, είχε τη δική της καριέρα ως μοντέλου, στο πλαίσιο της οποίας είχε εμφανιστεί στα εξώφυλλα περιοδικών όπως τα Vogue και Time, είχε παίξει σε μουσικό βίντεο της Beyonce και είχε κάνει διαφημίσεις για προϊόντα εταιρειών από την Revlon έως την Kellogg’s.

Ακόμα και καθώς διανύει την 7η δεκαετία της ζωής της, παραμένει ενεργή.

Σε ηλικία 74 ετών, ήταν ένα από τα τέσσερα μοντέλα που φωτογραφήθηκαν για το εξώφυλλο, ενώ το 2011 πόζαρε γυμνή για το εξώφυλλο του New York Magazine και στα 69 της χρόνια έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία εκπρόσωπος της CoverGirl.

«Εάν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω μοντέλο για μαγιό στο Sports Illustrated, ο κόσμος θα με είχε για τρελή και θα με κλείδωνε μέσα», είπε η Musk. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη να ενημερώσω τον κόσμο ότι οι γυναίκες στα 70 τους είναι πανέμορφες», είχε πει πέρυσι.

I am so excited to be on the cover of @si_swimsuit at the age of 74. It’s about time!??

You can buy your copy of #SISwim22 on May 19th!

If you want to see more pics, interview and videos online, click on https://t.co/C5w9BRwmpE ?????? pic.twitter.com/mWY4pqesle

— Maye Musk (@mayemusk) May 16, 2022