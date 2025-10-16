Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αγγίξεις ποτέ ξανά το κινητό σου όσο οδηγείς -Η νέα εφαρμογή

Μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές πλοήγησης παγκοσμίως κάνει πολύ πιο εύκολη και ακίνδυνη τη χρήση της από τον οδηγό, επιτρέποντάς του να χρησιμοποιεί τη φωνή του για να δηλώνει περιστατικά όπως τροχαία ατυχήματα χωρίς να αγγίζει την οθόνη.

Παρόλο που είναι σχεδιασμένες για τη διευκόλυνση της οδηγικής εμπειρίας, οι εφαρμογές πλοήγησης έχουν μερικές φορές αρνητική επίδραση στην οδική ασφάλεια. Από τη μία μεριά, οι ειδοποιήσεις για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο -όπως για παράδειγμα η ειδοποίηση για κάποιο τροχαίο ατύχημα- συμβάλλουν στη μείωση τη πιθανότητας για τροχαίο ατύχημα.

Από την άλλη μεριά όμως, η χρήση και διαχείριση των εφαρμογών κατά την οδήγηση έχει οδηγήσει σε φαινόμενα απόσπασης της προσοχής, τα οποία έχουν προκαλέσει ατυχήματα.

