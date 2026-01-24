Τελευταία Νέα
Με δύο «δυνατές» προσθήκες ο συνδυασμός του Σπηλιώτη ενόψει των εκλογών ΕΠΣΜ

Τον προσεχή Μάρτη τα ποδοσφαιρικά σωματεία θα προσέλθουν στις κάλπες για να επιλέξουν τα πρόσωπα που θα κληθούν να υπηρετήσουν, να θωρακίσουν και να εξελίξουν το τοπικό ποδόσφαιρο. Μια διαδικασία αυτονόητα κρίσιμη, η οποία συνοδεύεται –όπως πάντα– από προσδοκίες, αγωνίες αλλά και ελπίδες για την επόμενη ημέρα.

Στη Μεσσηνία, το ενδιαφέρον γύρω από τις επικείμενες εκλογές είναι ιδιαίτερα έντονο. Οι υποψήφιοι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι δύο – όπως και το 2022 – και προσέρχονται στη μάχη της κάλπης με διαφορετικές αφετηρίες, προτάσεις και πολιτικές προσεγγίσεις για το μέλλον του ποδοσφαίρου στον νομό.

Ο νυν πρόεδρος, που πριν από τέσσερα χρόνια επανεξελέγη στον προεδρικό θώκο, κατεβαίνει εκ νέου διεκδικώντας την εμπιστοσύνη των σωματείων, παρουσιάζοντας ένα ψηφοδέλτιο με πρόσωπα που έχουν ήδη δοκιμαστεί και υπηρετήσει από θέσεις ευθύνης. Έναν συνδυασμό εμπειρίας και συνέχειας, ο οποίος –σύμφωνα με πληροφορίες– αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με δύο ιδιαίτερα δυνατά ονόματα.

Δύο πρόσωπα που, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, αναμένεται να προκαλέσουν αίσθηση. Παράγοντες με μακρά και ουσιαστική παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, άνθρωποι που το έχουν στηρίξει έμπρακτα και διαχρονικά, και των οποίων η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο θα προσδώσει κύρος, δυναμική και σαφές μήνυμα διεύρυνσης και ισχυροποίησης του συνδυασμού.

Υ.Γ. Πληροφορίες θέλουν για συμμετοχή και τρίτου συνδυασμού στην εκλογική κούρσα…

Σ. Τριάντου

