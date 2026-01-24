Τελευταία Νέα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α Εθνική Γυναικών: Αστέρας – ΠΑΟΚ 0-2 | Σημαντικό βήμα τίτλου για τον Δικέφαλο στην Τρίπολη

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη μάχη κορυφής με τον Αστέρα στην Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Women’s Football League, καθώς επικράτησε 2-0 του Αστέρα στην έδρα του για τη 15η αγωνιστική.

Ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό ύστερα από αδράνεια των γηπεδούχων στην άμυνα. Η Αντρέεφσκα έβγαλε τη σέντρα και η Γκατσανίτσα σε δεύτερο χρόνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε η Άλβαρες στο 37′. Ο Αστέρας προσπάθησε στο δεύτερο μέρος να πάρει κάτι από το ματς, αλλά το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

  • Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 0-2
  • ΟΦΗ – Οδυσσέας Μοσχάτου (σε εξέλιξη)
  • Αχαρναϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
  • ΡΕΑ – Τρίκαλα
  • ΑΕΚ – Νέες Ατρομήτου
  • Κηφισιά – Βόλος 2004
  • ΝΠΣ Βόλος – Αγία Παρασκευή

Η βαθμολογία της Women’s Football League

  1. ΠΑΟΚ (54-3) 46 *
  2. AEK (48-11) 37
  3. Αστέρας Τρίπολης (45-12) 34 *
  4. ΑΟ ΡΕΑ (31-12) 29
  5. ΟΦΗ (30-13) 27
  6. ΝΠΣ Βόλος (27-13) 27
  7. Παναθηναϊκός (26-19) 27
  8. Οδυσσέας Μοσχάτου (24-19) 24
  9. Κηφισιά (20-25) 16
  10. Αγία Παρασκευή (12-16) 16
  11. Νέες Ατρομήτου 2018 (12-41) 12
  12. ΑΟ Τρίκαλα 2011 (10-38) 10
  13. ΑΣ Βόλος 2004 (8-43) 7
  14. Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)

Η επόμενη αγωνιστική

  • Αγία Παρασκευή – Αχαρναϊκός 3-0
  • Τρίκαλα – Κηφισιά
  • Νέες Ατρομήτου – ΡΕΑ
  • ΝΠΣ Βόλος – ΟΦΗ
  • Οδυσσέας Μοσχάτου – ΑΕΚ
  • Παναθηναϊκός – Αστέρας
  • ΠΑΟΚ – Βόλος 2004

πηγη www.sport24.gr

