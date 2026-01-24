Α Εθνική Γυναικών: Αστέρας – ΠΑΟΚ 0-2 | Σημαντικό βήμα τίτλου για τον Δικέφαλο στην Τρίπολη

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής
- Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 0-2
- ΟΦΗ – Οδυσσέας Μοσχάτου (σε εξέλιξη)
- Αχαρναϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
- ΡΕΑ – Τρίκαλα
- ΑΕΚ – Νέες Ατρομήτου
- Κηφισιά – Βόλος 2004
- ΝΠΣ Βόλος – Αγία Παρασκευή
Η βαθμολογία της Women’s Football League
- ΠΑΟΚ (54-3) 46 *
- AEK (48-11) 37
- Αστέρας Τρίπολης (45-12) 34 *
- ΑΟ ΡΕΑ (31-12) 29
- ΟΦΗ (30-13) 27
- ΝΠΣ Βόλος (27-13) 27
- Παναθηναϊκός (26-19) 27
- Οδυσσέας Μοσχάτου (24-19) 24
- Κηφισιά (20-25) 16
- Αγία Παρασκευή (12-16) 16
- Νέες Ατρομήτου 2018 (12-41) 12
- ΑΟ Τρίκαλα 2011 (10-38) 10
- ΑΣ Βόλος 2004 (8-43) 7
- Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)
Η επόμενη αγωνιστική
- Αγία Παρασκευή – Αχαρναϊκός 3-0
- Τρίκαλα – Κηφισιά
- Νέες Ατρομήτου – ΡΕΑ
- ΝΠΣ Βόλος – ΟΦΗ
- Οδυσσέας Μοσχάτου – ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός – Αστέρας
- ΠΑΟΚ – Βόλος 2004
