Με επιτυχία η Λευκή Νύχτα στη Σπάρτη (video & pic’s)

Αρκετές οι εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο να τονωθεί η κινητικότητα και στην αγορά. Αυτό διαπιστώνεται στις προσπάθειες των συλλόγων που επιθυμούν μέσα από διάφορες δράσεις να προσελκύσουν κόσμο στις περιοχές τους.

Ο θεσμός της «Λευκής Νύχτας» έχει μπει στην ατζέντα των εμπορικών συλλόγων, και αυτός της Σπάρτης -σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο και το Επιμελητήριο Λακωνίας- διοργάνωσε με επιτυχία μια ξεχωριστή βραδιά, με στόχο την αλληλεπίδραση τα καταστήματα και την τοπική οικονομία.

Από αργά το απόγευμα πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει στο εμπορικό κέντρο της πόλης, απολαμβάνοντας το θερμό καλωσόρισμα του εμπορικού κόσμου της Σπάρτης, συνοδευόμενο από εδέσματα και άφθονη μουσική, ενώ λίγο μετά τις 10 βράδυ το πάρτι απογειώθηκε στον εκρηκτικό ρυθμό της Ήβης Αδάμου.

Μια μοναδική συναυλία, με την γνωστή τραγουδίστρια επάνω στη σκηνή, που είχε τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Παλαιολόγου και Λυκούργου, να δίνει τον ρυθμό, το κέφι και την ενέργεια για άφθονη διασκέδαση και … όρεξη για αγορές!

Όλη η πόλη μια γιορτή, με τους πολίτες να πλημμυρίζουν τους δρόμους, διασκεδάζοντας στον ρυθμό της μουσικής και μεγάλων προσφορών των εμπορικών καταστημάτων.