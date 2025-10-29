Με κάθε επισημότητα και αίσθημα υπερηφάνειας τιμήθηκε χθες στη Μεσσήνη η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 (pic’s)

Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε χθες στη Μεσσήνη η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη δοξολογία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών, Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και σημαιοφόρων και παραστατών των σχολείων της πόλης.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο Έπος του 1940, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα αποτελεί ημέρα τιμής και μνήμης, που μας καλεί να διατηρήσουμε ζωντανές τις αξίες των προγόνων μας. Μέσα από το παράδειγμά τους σημείωσε, οφείλουμε να πορευτούμε στο μέλλον με αλληλεγγύη, ομόνοια και αγάπη για την πατρίδα. Ακολούθως, ο Δήμαρχος συνεχάρη όλους τους μαθητές που παρήλασαν, καθώς και τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, ενώ εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμμετοχή, για πρώτη φορά, του Αγήματος του 9ου Συντάγματος Πεζικού στην παρέλαση της Μεσσήνης.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο εκπαιδευτικός και διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης, Αλέξανδρος Καραβλίδης.

Ακολούθως, όλοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Εθνικών Ηρώων.

Στεφάνια κατέθεσαν ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος Ανώτερου Διοικητή Φρουράς Καλαμάτας, αντισυνταγματάρχης Βασίλειος Παπαδέας, ο εκπρόσωπος της 120 ΠΕΑ αντισμήναρχος ιπτάμενος Γεράσιμος Βαξεβάνης, ο εκπρόσωπος των Σωμάτων Ασφαλείας Διοικητής του Α.Τ. Μεσσήνης Κωνσταντίνος Νικολετζέας, ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος ανθυποπλοίαρχος Παναγιώτης Περιβολάρης, ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος πυραγός Ιωάννης Κυρίτσης, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Μεσσηνίας Νικόλαος Ρούτσης, μαθητές όλων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσήνης και αντιπροσωπείες του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεσσήνης, του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι φίλοι της Μεσσήνης», της Δημοτικής Φιλαρμονικής και του Δημοτικού Χορευτικού Ομίλου Μεσσήνης.

Οι επετειακές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη παρέλαση μαθητών, αγήματος των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπροσώπων συλλόγων, στην οδό Πολυτεχνείου, συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής, παρουσία των Αρχών του τόπου.