Μεσσήνη: Το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου 1940

Η 28η Οκτωβρίου 1940 θα τιμηθεί και φέτος στον Δήμο Μεσσήνης με επετειακές εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν στις Δημοτικές Κοινότητες, Μεσσήνης, Ανδρούσας, Εύας, Αριστομένους, Βαλύρας, Λογγά, Πεταλιδίου, Τρικόρφου και Χατζή.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εορτασμού που εκδόθηκε από τον Δήμο Μεσσήνης, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στις 10 π.μ., ανήμερα της Εθνικής Επετείου, θα τελεστεί Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μεσσήνης. Θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου και η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό και διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης, Αλέξανδρο Καραβλίδη.

Στις 10:35 π.μ. στην κεντρική πλατεία θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Εθνικών Ηρώων και θα γίνει κατάθεση στεφάνων.

Στις 10:50 π.μ. θα ξεκινήσει η παρέλαση μαθητών και συλλόγων στην οδό Πολυτεχνείου, παρουσία των Αρχών.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα εορτασμού:

Εορτασμός Εθνικής Επετείου

26η Οκτωβρίου 2025

Από της 8ης πρωινής, γενικός και τριήμερος σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών Καταστημάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και οικιών μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Εορτή Αγίου Δημητρίου της πόλεως Μεσσήνης. Τέλεση Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

ΩΡΑ 10:00 π.μ. Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος, από τον Ιερό Ναό στην πόλη της Μεσσήνης.

27η Οκτωβρίου 2025

Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, Καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

ΩΡΑ 06:00 μ.μ. – Μέγας εσπερινός μετά αρτοκλασίας στον Ενοριακό Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

ΩΡΑ 6:30 μ.μ. – Προσέλευση Προσκεκλημένων & Επισήμων.

ΩΡΑ 7:15 μ.μ. – Λιτάνευση της σεπτής Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων του

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στους κεντρικούς δρόμους.

ΩΡΑ 8:00 μ.μ. – Πέρας της Λιτανείας και επαναφορά της σεπτής Εικόνας και

των Ιερών Λειψάνων στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου

και Ελένης.

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΩΡΑ 09:10 π.μ. Συγκέντρωση των σημαιοφόρων και παραστατών όλων των Σχολείων παρουσία της Δημοτικής Φιλαρμονικής, στον δημοτικό χώρο νότια του Ηρώου (Πεζόδρομο Εθνικής Τράπεζας).

ΩΡΑ 09:25 π.μ. Παράταξη στον χώρο μπροστά από τη Σημαία – Έπαρση ΣΗΜΑΙΑΣ.

ΩΡΑ 09:35 π.μ. Μετάβαση των ανωτέρω, με προπορευόμενη τη Δημοτική Φιλαρμονική στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μεσσήνης. Παράταξη μπροστά στον Ιερό Ναό.

ΩΡΑ 09:35 π.μ. Συνάντηση του Δημάρχου με όλο το Σώμα Δ.Σ. στο Μουσείο Χαρακτικής «Τάκης Κατσουλίδης».

ΩΡΑ 09:40 π.μ. Προσέλευση των Αρχών, των Διοικητικών Συμβουλίων και μελών των Σωματείων και Οργανώσεων της πόλης με τα λάβαρά τους.

ΩΡΑ 09:45 π.μ. Άφιξη του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.

Χαιρετισμός Δημάρχου.

Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό και δ/ντή του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης, κ. Καραβλίδη Αλέξανδρο.

ΩΡΑ 10:35 π.μ. Συγκέντρωση όλων στην κεντρική πλατεία και τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης στο Ηρώο.

Σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των Εθνικών Ηρώων.

Κατάθεση στεφάνων.

ΩΡΑ 10:50 π.μ. Παρέλαση μαθητών και συλλόγων στην οδό Πολυτεχνείου παρουσία των Αρχών.

ΩΡΑ 06:00 μ.μ. Υποστολή Σημαίας με τη φροντίδα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης.

Τελετάρχης ορίζεται ο καθηγητής φυσικής αγωγής του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Μεσσήνης, κ. Μιχαήλ Μπιζύμης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ

ΩΡΑ 07:00 π.μ. Έπαρση Σημαίας.

ΩΡΑ 09:00 π.μ. Προσέλευση σχολείων στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

ΩΡΑ 09:15 π.μ. Προσέλευση επισήμων στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.

ΩΡΑ 10:30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων στην Κεντρική Πλατεία.

Κατάθεση στεφάνων και σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των Πεσόντων.

Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Φιλόλογο Καθηγητή Λυκείου Ανδρούσας κ. Κουτσολία Νικόλαο.

Απαγγελία ποιημάτων.

Εθνικός Ύμνος.

ΩΡΑ 11:00 π.μ. Παρέλαση των Σχολείων.

Τελετάρχης ορίζεται ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου – Λυκείου Ανδρούσας κ. Καβουρίνος Νικόλαος.

Τον Δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο Αντιδήμαρχος κ. Μακρής Χαράλαμπος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΣ

ΩΡΑ 07:00 π.μ. Έπαρση Σημαίας.

ΩΡΑ 08:30 π.μ. Προσέλευση επισήμων στο Δημοτικό Κατάστημα Εύας.

ΩΡΑ 08:45 π.μ. Εκκίνηση προς Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

ΩΡΑ 09:30 π.μ. Πέρας Θείας Λειτουργίας.

ΩΡΑ 09:45 π.μ. Συγκρότηση πομπής και αναχώρηση.

ΩΡΑ 10:00 π.μ. Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων.

ΩΡΑ 10:15 π.μ. Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από τον

εκπαιδευτικό κ. Βαβαρούτσο Ιωάννη.

Απαγγελία ποιημάτων.

ΩΡΑ 10:45 π.μ. Παρέλαση μαθητών Δημοτικού Σχολείου Εύας-

Ανδρούσας.

Τελετάρχης ορίζεται η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, κα Σπηλιώτη Αγγελική. Τον Δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο Αντιδήμαρχος κ. Χριστοφιλόπουλος Λεωνίδας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

ΩΡΑ 08.00 π.μ. Έπαρση Σημαίας.

ΩΡΑ 09.30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, παρουσία Αρχών, Μαθητών, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων.

ΩΡΑ 10.00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων.

Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος.

ΩΡΑ 10.15 π.μ. Πανηγυρικός της ημέρας από την εκπαιδευτικό, φιλόλογο του ΓΕΛ Αριστομένους, κα Νικολοπούλου Μαρία.

ΩΡΑ 10.20 π.μ. Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές των σχολείων.

ΩΡΑ 10.35 π.μ. Παραδοσιακοί χοροί από μαθητές του Λυκείου και Γυμνασίου Αριστομένους.

ΩΡΑ 11:00 π.μ. Παρέλαση των μαθητών.

Τελετάρχης ορίζεται, ο διευθυντής του ΓΕΛ Αριστομένους κ. Τσώνης Γρηγόριος. Τον Δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παυλόπουλος Αναστάσιος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΩΡΑ 09:00 π.μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βαλύρας.

ΩΡΑ 09:15 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων.

Σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των πεσόντων.

Εθνικός Ύμνος.

ΩΡΑ 09:30 π.μ. Παρέλαση των μαθητών προ των επισήμων, στην πλατεία.

Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Βαλύρας, κ. Λειβαδά Ιωάννη.

ΩΡΑ 09:45 π.μ. Απαγγελία ποιημάτων και εθνικοί χοροί από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βαλύρας, στην πλατεία.

ΩΡΑ 10:15 π.μ. Λήξη εκδηλώσεων – Αποχώρηση μαθητών.

Τελετάρχης ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου, κ. Καράμπελας Βασίλειος. Τον Δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανασακόπουλος Δημήτριος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΓΑ

ΩΡΑ 07:00 π.μ. Έπαρση της ΣΗΜΑΙΑΣ και εν συνεχεία θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών.

ΩΡΑ 09:30 π.μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικόλαου Λογγά.

ΩΡΑ 10:30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων.

Κατάθεση στεφάνων – Ενός λεπτού σιγή.

Πανηγυρικός της ημέρας από την εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Λογγάς κα Μπαλή Ουρανία.

Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές.

Εθνικός ύμνος.

Παρέλαση μαθητών.

ΩΡΑ 18:30 μ.μ. Υποστολή της Σημαίας.

Τελετάρχης ορίζεται ο Διευθυντής του Γυμνασίου Λογγά, κος Φειδάς Αντώνιος.

Τον Δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φύκιρης Νικόλαος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΩΡΑ 09:30 π.μ. Παράταξη και Έπαρση Σημαίας.

ΩΡΑ 09:40 π.μ. Μετάβαση στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου.

ΩΡΑ 09:50 π.μ. Προσέλευση επισήμων.

ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.

ΩΡΑ 10:30 π.μ. Συγκέντρωση στο μνημείο ηρώων. Επιμνημόσυνη δέηση.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Εθνικών Ηρώων.

Κατάθεση στεφάνων.

Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Πεταλιδίου, κα Ελευθερία Νικολοπούλου

Απαγγελίες ποιημάτων.

ΩΡΑ 11:00 π.μ. Παρέλαση μαθητών και μαθητριών, παρουσία των αρχών, οι οποίες θα παραταχθούν έμπροσθεν του ζαχαροπλαστείου Σιμωτά.

Τελετάρχης ορίζετε η καθηγήτρια φυσικής αγωγής, κα Μουτσούλα Αλεξάνδρα.

Τον Δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλιάτσος Δημήτριος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

ΩΡΑ 09:30 π.μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ στον ιερό ναό του Αγίου

Νικολάου Τρικόρφου.

ΩΡΑ 10:00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων.

ΩΡΑ 10:10 π.μ. Έπαρση της σημαίας – Εθνικός Ύμνος.

ΩΡΑ 10:15 π.μ. Κατάθεση στεφάνων.

ΩΡΑ 10:20 π.μ. Ενός λεπτού σιγή.

Τον Δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πουλόπουλος Νικόλαος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΤΖΗ

ΩΡΑ 07:00 π.μ. Έπαρση Σημαίας.

ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Χατζή.

Μετάβαση Αρχών και κοινού στο χώρο του Ηρώου.

Επιμνημόσυνη δέηση – Κατάθεση στεφάνων – Σιγή ενός λεπτού – Εθνικός Ύμνος.

Τελετάρχης ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Χατζή κ. Σταυρόπουλος Ιωάννης .

Τον Δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντοθανάσης Σπυρίδων.