Με κάθε λαμπρότητα υποδέχθηκε το νέο της Μητροπολίτη κ. Παύλο η Κόρινθος – Δημήτρης Πτωχός: «Σεβασμιώτατε, “Διαβάς εις Κορινθίαν” ευλόγησε, ποίμανε και οδήγησε τον λαό της Κορινθίας επί έτη πολλά»

Με κάθε μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 η υποδοχή του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου. Η πόλη σύσσωμη – κλήρος, αρχές και λαός – άνοιξε την αγκαλιά της στο νέο Ποιμενάρχη, σε μια ημέρα χαράς, ιστορικού συμβολισμού και εκκλησιαστικής συνέχειας.

Η τελετή Ενθρόνισης τελέστηκε παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, πλήθους Αρχιερέων, κληρικών, μοναχών, μελών της Κυβέρνησης, Δημάρχων, Αντιπεριφερειαρχών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, απηύθυνε προσφώνηση προς τον νέο Μητροπολίτη και του προσέφερε ένα αρχιερατικό εγκόλπιο ως συμβολικό δώρο.

Ο Περιφερειάρχης, απευθυνόμενος στον νέο Ποιμενάρχη, σημείωσε: «Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλε,

πέρασαν λίγοι μόλις μήνες από τότε που οι καμπάνες του Μητροπολιτικού Ναού ήχησαν πένθιμα για την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη κυρού Διονυσίου. Σήμερα όμως ηχούν χαρμόσυνα, διαμηνύοντας το χαρμόσυνο γεγονός της Ενθρονίσεώς Σας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο νέο ξεκίνημα της τοπικής Εκκλησίας:

«Στο πρόσωπό Σας ατενίζουμε το μέλλον αυτής της ιστορικής Μητροπόλεως. Ατενίζουμε την ηρεμία, τη γαλήνη και τη σοφία που εκπέμπετε, και τις οποίες αναμένουμε να μεταλαμπαδεύσετε ιδιαιτέρως στους νέους της Κορινθίας».

Με λόγο συμβολικό και βαθιά τιμητικό, συνέδεσε την πορεία του νέου Μητροπολίτη με την αποστολική διαδρομή του Αποστόλου Παύλου:

«Όπως ο Απόστολος Παύλος, ξεκινώντας από τη Νεάπολη – τη σημερινή Καβάλα – διήλθε την Ελλάδα για να φθάσει στην Κόρινθο, έτσι και Εσείς, Σεβασμιώτατε, βαδίζοντας στα δικά Του χνάρια, φθάνετε σήμερα εδώ για να ποιμάνετε τον λαό της Κορινθίας.

Και εμείς, παραφράζοντας την προτροπή του Μακεδόνα, αναφωνούμε:

“Διαβάς εις Κορινθίαν, ευλόγησε, ποίμανε και οδήγησε τον λαό αυτής της Επαρχίας επί έτη πολλά”».

Κλείνοντας τον λόγο του, τόνισε:

«Στην ποιμαντική Σας διακονία θα έχετε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον ομιλούντα αρωγό και συνοδοιπόρο.

Άξιος, Σεβασμιώτατε!»

Πριν από την επίσημη άφιξή του στην πόλη, ο νέος Μητροπολίτης έγινε δεκτός στα όρια της Μητροπόλεως από τον Τοποτηρητή Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ιερώνυμο, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Δήμαρχο Κορινθίων Νίκο Σταυρέλη και εκπροσώπους των τοπικών αρχών.