Τα έργα στην Κορινθία και η πορεία υλοποίησής τους στο επίκεντρο της περιοδείας του Δημήτρη Πτωχού (video)

Με μια πυκνή σε πρόγραμμα επίσκεψη, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός βρέθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, πραγματοποιώντας συναντήσεις και αυτοψίες σε έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, την αγροτική παραγωγή, την επιστημονική έρευνα και την τοπική ανάπτυξη. Μία περιοδεία που έφερε στο προσκήνιο τον πραγματικό πυρήνα της ανάπτυξης: υποδομές που δεν μένουν σχέδια στο χαρτί, αλλά γίνονται αφετηρία για μια καλύτερη ζωή.

Διοικητήριο Κορινθίας — συνάντηση με στελέχη της Περιφέρειας

Η ημέρα ξεκίνησε στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κορινθίας, με συνάντηση εργασίας με Διευθυντές και Προϊσταμένους. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η αποτελεσματική διοίκηση είναι η πρώτη υποδομή που χρειάζεται ο τόπος.

Αστεροσκοπείο Κρυονερίου — αναβάθμιση υποδομών επιστήμης και εκπαίδευσης

Επόμενη στάση το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, όπου ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, συνοδευόμενος από Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, τεχνικές υπηρεσίες και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποίησε αυτοψία στο έργο «Ανέγερση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου», προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες σκυροδέτησης του φέροντος οργανισμού εξελίσσονται βάσει προδιαγραφών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα ενισχύσουν τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό ρόλο του Αστεροσκοπείου.

Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας στον Φενεό σε χρόνο ρεκόρ

Ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το ρέμα Καστανιάς προς Καρτέρι, όπου προχωρά ο καθαρισμός από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε μία περιοχή που επλήγη από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών και με το θεσμό του ιδιώτη αναδόχου, εφαρμόζονται ήδη σε χρόνο-ρεκόρ έργα πρόληψης και αποκατάστασης, όπως ορεινής υδρονομίας, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύγχρονη άρδευση— εξοικονόμηση νερού και ενέργειας με έργο 1,8 εκατ. ευρώ

Στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός παρακολούθησε την ολοκλήρωση του έργου εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου, αξίας 1,8 εκατ. ευρώ (μέσω ΕΣΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρονική υδροληψία με κάρτα χρήσης, τηλεέλεγχο και ανίχνευση διαρροών. Ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε επίσης στο Κέντρο Ελέγχου Άρδευσης του ΤΟΕΒ Φενεού για το σύστημα απεικόνισης και διαχείρισης των αντλιοστασίων που πλέον λειτουργούν σε 21 σημεία.

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φενεού

Αξιοποιώντας την παρουσία του στην περιοχή, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Φενεού, όπου ξεχωρίζει η περίφημη «Κεφαλή της Υγείας», σημαντικό μαρμάρινο γλυπτό, μαζί με ψηφιδωτά και άλλα ευρήματα που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου.

Νέος οδικός άξονας Φενεός – Λίμνη Δόξα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ακολούθησε αυτοψία στον πρόσφατα παραδοθέντα οδικό άξονα Φενεού – Λίμνη Δόξα (5 χλμ.), ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και επισκεπτών που πλέον απολαμβάνουν ασφαλή και σύγχρονη πρόσβαση σε έναν από τους ομορφότερους φυσικούς προορισμούς της Κορινθίας.

Στήριξη εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας με 137 νέες στολές

Το απόγευμα, στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κορινθίας, παραδόθηκαν 137 νέες στολές σε εθελοντικές ομάδες, παρουσία εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι «η ενίσχυση των εθελοντών αποτελεί πράξη ουσίας και αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς τους στην προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος». Παρών και ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Λάμπρος Τζούμης.

Συνάντηση με πολίτες και φορείς στην Κόρινθο

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση στο κέντρο της Κορίνθου, όπου ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός άκουσε προβλήματα, προτάσεις και ανησυχίες πολιτών και φορέων.

Δήλωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού

«Η επίσκεψη στην Κορινθία ανέδειξε στην πράξη την προσπάθεια που γίνεται για να υλοποιούνται έργα με πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Από την προστασία περιοχών που επλήγησαν, μέχρι τον εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την ενίσχυση της επιστημονικής δραστηριότητας και τη στήριξη του εθελοντισμού, κάθε παρέμβαση δίνει νέα δυναμική στον τόπο. Στόχος μας είναι οι υποδομές να μην αποτελούν απλώς τεχνικά έργα, αλλά αφετηρία για περισσότερη ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα ζωής και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης».

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στα σημεία ενδιαφέροντος βρέθηκαν και συνόδευσαν τον Περιφερειάρχη, οι Αντιπεριφερειάρχες Αναστάσιος Γκιολής, Σπύρος Ζαχαριάς, Αθηνά Κόρκα, Σωτήρης Μουρικής, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Γιώργος Χασικίδης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, υπεύθυνος για θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Μάρκος Λέγγας.

Επίσης, ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων Δημήτρης Πιστεύος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.