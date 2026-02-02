Με λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνυξης οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Καλαμάτα για την Πολιούχο, Παναγία Υπαπαντή – Το ηχηρό μήνυμα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας (pic’s &video)

Όπως κάθε χρόνο, η Καλαμάτα τίμησε με λαμπρότητα την Πολιούχο της, Παναγία Υπαπαντή. Πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά συνέρρευσε για να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας ζητώντας πάνω απ΄ όλα υγεία, και στεκόμενοι στο εικόνισμά της με προσδοκία, σεβασμό, ευγνωμοσύνη και ελπίδα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ήταν ξεχωριστές και κορυφώθηκαν σήμερα στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό όπου τελέσθη ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Στους εορτασμούς παρέστησαν οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο Α/ΓΕΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και, λάμπρυναν με την παρουσία τους οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Γλυφάδας κ. Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος, Καρθαγένης κ. Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Λαγκαδά κ. Πλάτων, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, και ο οικείος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Κατά το μήνυμά του στον κλήρο ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος είπε: «Η σημερινή ημέρα, όμως, σηματοδοτείται με τη συμμετοχική παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμαλή, προς τον οποίον η τοπική Εκκλησία, μαζί με τις ευχαριστίες της για την παρουσία του, ήρθη στην απόφαση όπως απονείμει το μετάλλιο της Υπαπαντής, αναγνωρίζουσα στο πρόσωπό του την προσφορά του όχι μόνο στη χώρα και στην πατρίδα μας, αλλά και στην πόλη της Καλαμάτας με την ένταξη έργων υποδομής και πολιτισμού, αλλά κυρίως με τη σημαντική συμβολή του στην εδραίωση, ανάπτυξη και λειτουργία στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτιστικών Σπουδών εδώ, στην πόλη της Καλαμάτας, επί πρωθυπουργίας του. Τιμάται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όμως, και για τη σταθερότητα των θέσεων και απόψεών του σε ζητήματα εθνικούς συμφέροντος, ως επίσης και για τον αμετακίνητο αγώνα του στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της πατρίδος μας στο πλαίσιο των εκάστοτε γεωπολιτικών εξελίξεων. Οδηγός του πάντα, το συμφέρον της πατρίδος. Γι’ αυτό και είναι ένας γνήσιος εκφραστής ενός έντιμου πατριωτισμού, ενός φρονήματος δηλαδή, το οποίο δεν επιδέχεται εκπτώσεις ή υποχωρήσεις, αλλά συγχρόνως καλλιεργεί τον διάλογο. Και έτσι, χωρίς εχθρότητα εναντίον οποιοδήποτε άλλου, ως έντιμος και ειλικρινής συνομιλητής και Έλληνας πατριώτης, γνωρίζει καλώς ότι πρέπει να συνυπάρχουμε μεν ειρηνικά, χωρίς όμως να θυσιάζουμε τίποτα από αυτά που μας ανήκουν και μας αναλογούν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχόμεθα, οι δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Θεός να δίδει στη ζωή σας και στη ζωή των οικογενειών σας ειρήνη, δύναμη, προκοπή και κάθε πρόοδο.»

Τον εορτασμό επίσης λαμπρύνουν με την παρουσία τους οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Γλυφάδας κ. Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος, Καρθαγένης κ. Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Λαγκαδά κ. Πλάτων, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, και ο οικείος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ακολουθήσε η λιτάνευση της Iερής Eικόνας με τη συμμετοχή Φιλαρμονικών, σε κεντρικές οδούς της πόλης (Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Αριστομένους – Π. Καίσαρη – Φαρών – Μητροπολίτη Μελετίου – Υπαπαντής), με κατάληξη το Μητροπολιτικό Iερό Nαό.