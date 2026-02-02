Λαμπρές εκδηλώσεις στην Καλαμάτα παρουσία Σαμαρά, Καραμανλή, Χατζηδάκη, Παυλόπουλου, Κακλαμάνη (pic’s)

Σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση του Θεανθρώπου, η Εκκλησία μας τιμά με την καθιερωμένη μεγαλοπρέπεια την Υπαπαντή του Σωτήρος, μία από τις δώδεκα μεγάλες Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η Καλαμάτα σήμερα σε κλίμα κατάνυξης τιμά τη μεγάλη εορτή της Υπαπαντής του Χριστού, καθώς και την Πολιούχο της.

Τους εορτασμούς λαμπρύνουν με την παρουσία τους οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο Α/ΓΕΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης