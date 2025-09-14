Με μια σπουδαία και ανθρώπινη χειρονομία η Costa Navarino τιμά τον Νίκο Αμπάτη

Με μια σπουδαία και ανθρώπινη χειρονομία η Costa Navarino τιμά τον αείμνηστο Νίκο Αμπάτη.

Στην παράξενη αυτή εποχή που ζούμε, της απάθειας , της ακρίβειας , της μαζικής κατανάλωσης , σπάνια θα βρεις κάτι που θα σε συγκινήσει ευχάριστα , και σπάνια θα ακούσεις κάτι που θα φτάσει ευχάριστα στα αυτιά του εργαζομένου μετά από μια κίνηση ,μια χειρονομία ευαισθησίας από μια εταιρεία !

Είναι κάποιες εταιρείες, σπάνιες στον σημερινό εργασιακό συρφετό και στο χάος , που τιμούν και αμείβουν ικανοποιητικά τους εργαζομένους τους , και έτσι γίνονται και αυτές περιζήτητες, αλλά πάντα σπάνιες στο είδος τους ! Όμως μια κίνηση της εταιρείας Costa Navarino με συγκίνησε και πρέπει να την αναφέρω! Όταν η εταιρεία τιμά έναν υπάλληλο συνεργάτη της που έφυγε από τη ζωή με μια τιμή με τον καλύτερο τρόπο , τότε αξίζει και να το δημοσιοποιήσουμε και να τους συγχαρούμε για την ιδέα τους !

Πριν λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα ο Νίκος Αμπάτης, κορυφαίος ηχολήπτης και μάγος του ήχου που είχε κυριολεκτικά οργώσει όλες τις μουσικές εκδηλώσεις της Costa Navarino , και όχι μόνο!!!

Τεράστια απώλεια για την εταιρεία και για όλους εμάς τους συναδέλφους που τον εκτιμούσαμε για το χαρακτήρα του και την μαχητικότητα του στο πεδίο της δουλειάς ! Ε, λοιπόν, η εταιρεία στη μνήμη του Νίκου Αμπάτη προσφέρει υποτροφία σε όσους υπαλλήλους της, ή στα παιδιά τους, θέλουν να σπουδάσουν την τεχνική του ήχου, σαν φόρο τιμής στον ακούραστο μαχητή του ήχου που όλοι θαυμάζαμε για την ακούραστη και τέλεια δουλειά του !

Άξιοι συγχαρητήριων όσοι συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα μια ανταμοιβή και εκτίμηση σε έναν συνεργάτη , φίλο και άνθρωπο που τίμησε την εταιρεία και αυτή του το ανταποδίδει όσο μπορεί με τον τρόπο της …

Του Θόδωρου Γαλανόπουλου