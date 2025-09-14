Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
14
Σεπτέμβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών στο επίκεντρο του Εργατικού Φεστιβάλ (video)

Share

Στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε το Εργατικό Φεστιβάλ των σωματείων της Μεσσηνίας, με τη συζήτηση και την οργάνωση της δράσης των σωματείων στο κέντρο της διοργάνωσης. Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετείχαν σε σύσκεψη ενόψει της πανελλαδικής απεργίας της 1ης Οκτωβρίου για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης συναυλίες τοπικών συγκροτημάτων, λαϊκό γλέντι και εκθέσεις με φωτογραφικό υλικό από τη δράση των σωματείων, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή και τη συλλογική συζήτηση των εργαζομένων.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ