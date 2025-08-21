Με παράσταση κουκλοθεάτρου συνεχίστηκε το Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Άλλη μια δράση του Παιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε.Φάρις πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, με την παράσταση κουκλοθέατρου από την ομάδα “Αυτοσχέδια Σκηνή” να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών φίλων που βρέθηκαν στο χώρο του πατινάζ.

Επόμενη και τελευταία δράση του Παιδικού Φεστιβάλ για το φετινό καλοκαίρι, την ερχόμενη Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 και ώρα 20.30 στην πλατεία Ευκαλύπτων του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων με την παράσταση Κουκλοθέατρου «Ο Ερωτευμένος Μπακακίνος» από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας.