Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στην Τρίπολη

Ο Δήμος Τρίπολης τιμά τον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη, με μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, την Παρασκευή 12/9/2025, στην Πλατεία Άρεως, ώρα 8:30 μ.μ.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τραγούδια ερμηνευμένα από τον Κώστα Μακεδόνα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Θοδωρή Λεμπέση. Στην αφήγηση θα είναι ο ηθοποιός, Γιάννης Βούρος.

Συμμετέχουν:

Χορωδία «ΟΡΦΕΑΣ» Τρίπολης

Μουσική διδασκαλία: Χριστίνα Αθανασοπούλου

Μουσική διδασκαλία: Χριστίνα Αθανασοπούλου Χορωδία Τρίπολης

Μουσική διδασκαλία: Αμαλία Γούλα

Μουσική διδασκαλία: Αμαλία Γούλα Γυναικεία Χορωδία «La Vita»

Μουσική διδασκαλία: Ελένη Αλεξοπούλου

Μουσική διδασκαλία: Ελένη Αλεξοπούλου Χορωδιακό Σύνολο «Μεγάλη Πόλις»

Μουσική διδασκαλία: Χριστίνα Αθανασοπούλου

Την επιμέλεια των κειμένων υπογράφει ο Χρήστος Προμοίρας.

Τη βραδιά θα πλαισιώσει πολυμελής ορχήστρα κλασικών και λαϊκών οργάνων.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος ελεύθερη.