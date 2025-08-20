Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στην Τρίπολη

Ο Δήμος Τρίπολης τιμά τον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη, με μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, την Παρασκευή 12/9/2025, στην Πλατεία Άρεως, ώρα 8:30 μ.μ.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει τραγούδια ερμηνευμένα από τον Κώστα Μακεδόνα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Θοδωρή Λεμπέση. Στην αφήγηση θα είναι ο ηθοποιός, Γιάννης Βούρος.
Συμμετέχουν:
- Χορωδία «ΟΡΦΕΑΣ» Τρίπολης
Μουσική διδασκαλία: Χριστίνα Αθανασοπούλου
- Χορωδία Τρίπολης
Μουσική διδασκαλία: Αμαλία Γούλα
- Γυναικεία Χορωδία «La Vita»
Μουσική διδασκαλία: Ελένη Αλεξοπούλου
- Χορωδιακό Σύνολο «Μεγάλη Πόλις»
Μουσική διδασκαλία: Χριστίνα Αθανασοπούλου
Την επιμέλεια των κειμένων υπογράφει ο Χρήστος Προμοίρας.
Τη βραδιά θα πλαισιώσει πολυμελής ορχήστρα κλασικών και λαϊκών οργάνων.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος ελεύθερη.