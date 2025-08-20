Τελευταία Νέα
Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στην Τρίπολη

Ο Δήμος Τρίπολης τιμά τον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη, με μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, την Παρασκευή 12/9/2025, στην Πλατεία Άρεως, ώρα 8:30 μ.μ.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τραγούδια ερμηνευμένα από τον Κώστα Μακεδόνα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Θοδωρή Λεμπέση. Στην αφήγηση θα είναι ο ηθοποιός, Γιάννης Βούρος.

Συμμετέχουν:

  • Χορωδία «ΟΡΦΕΑΣ» Τρίπολης
    Μουσική διδασκαλία: Χριστίνα Αθανασοπούλου
  • Χορωδία Τρίπολης
    Μουσική διδασκαλία: Αμαλία Γούλα
  • Γυναικεία Χορωδία «La Vita»
    Μουσική διδασκαλία: Ελένη Αλεξοπούλου
  • Χορωδιακό Σύνολο «Μεγάλη Πόλις»
    Μουσική διδασκαλία: Χριστίνα Αθανασοπούλου

Την επιμέλεια των κειμένων υπογράφει ο Χρήστος Προμοίρας.

Τη βραδιά θα πλαισιώσει πολυμελής ορχήστρα κλασικών και λαϊκών οργάνων.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος ελεύθερη.

