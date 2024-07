Με sold out παραστάσεις και μεγάλη συμμετοχή κόσμου στις παράλληλες εκδηλώσεις ολοκληρώνεται στις 21 Ιουλίου το 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Ολοκληρώνεται την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 στο Μέγαρο Χορού το 30ο επετειακό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Οι sold out παραστάσεις, τα σεμινάρια και οι παράλληλες εκδηλώσεις έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού που παρακολουθεί την εξέλιξη του Φεστιβάλ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή. Τόσο στις δωρεάν παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία Βασ. Γεωργίου της πόλης όσο και στις παραστάσεις στην Εναλλακτική Σκηνή – Βlack Βox και φυσικά στην Κεντρική Σκηνή στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι χθες, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου στην Κεντρική Πλατεία, ο περίφημος τελικός του «Art Within One» Dance Battle.

Το πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες έχει ως εξής:

Παρασκευή 19.7.2024

JOSEF NADJ Full Moon

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ│ BLACK BOX | 19:00

KOSTAS PHOENIX / CHAOTIC UNIVERSE, “I USED TO WANT TO BE A SUPERHERO”

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 21.00

Σάββατο 20.7.2024

LALI AYGUADÉ Runa

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ │ BLACK BOX | 19:00

ΗΡΩ ΚΟΝΤΗ /ΜΝΙΜ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ, MODULUS OF RESILIENCE

THOMAS MARTINO , LIGHEA

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 21.00

BOTIS SEVA Until We Sleep

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ │ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ |22:00

Κυριακή 21.7.2024, 19:00

LALI AYGUADÉ Runa

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ │ BLACK BOX

Κυριακή 21.7.2024, 21:00

BOTIS SEVA Until We Sleep

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ │ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Γραφείο Πληροφοριών & Υποστήριξης για την Προπώληση Εισιτηρίων μέσω της ticketmaster.gr στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Καθημερινά & Σαββατοκύριακα 11:00-13:00 & 18:30-22:00

Τ: (+30) 2721 4 03902

[email protected]

https://kalamatadancefestival.gr/