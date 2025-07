Με sold out παραστάσεις και μεγάλη συμμετοχή κόσμου στις παράλληλες εκδηλώσεις ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Ιουλίου 2025 στο Μέγαρο Χορού το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Οι sold out παραστάσεις και οι παράλληλες εκδηλώσεις έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού που παρακολουθεί την εξέλιξη του Φεστιβάλ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή.

Καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο και ομάδες χορού δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό με τις παραστάσεις τους στο Μέγαρο Χορού, στο Αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας και στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετικότατες κριτικές απέσπασαν οι παραστάσεις του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, που επαναλαμβάνεται απόψε στην προκυμαία του Λιμένα της Καλαμάτας, ενώ, η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (παρουσιάσεις Γ’ έτους), κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Παρασκευή 25 Ιουλίου

20:00 Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

ΞΕΝΙΑ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ SLAMMING

21:00 Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

KAT VÁLASTUR DIVE INTO YOU

22:30 Λιμάνι Καλαμάτας

ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ | THE PLACE REQUARDT & ROSENBERG

FUTURE CARGO

Σάββατο 26 Ιουλίου

19:30 Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΡΩΣΣΕΤΟΥ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΩ

21:00 Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

OMAR RAJEH & MAQAMAT BEYTNA

Κυριακή 27 Ιουλίου

11.00 – 14.00 Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

19:30 Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

THOMAS HAUERT & ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ FOR ALL WE KNOW

21:00 Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

OMAR RAJEH & MAQAMAT BEYTNA

