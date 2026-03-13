Η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας τιμά τις Παγκόσμιες Ημέρες Κουκλοθεάτρου και Ποίησης

Η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης και τις εκλογές του νέου Δ,Σ. την Τετάρτη 18 Μαρτίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου και την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21 Μαρτίου), διοργανώνει και συμμετέχει στις παρακάτω εκδηλώσεις:

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 20:00, στο Doc Cafe (Κουτσομητοπούλου 6, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας)

Ώρα προσέλευσης: 19:30 (Έναρξη προβολών: 20:00)

Είσοδος: Ελεύθερη (Ισχύει ελάχιστη κατανάλωση 3€)

Το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, η UNIMA HELLAS (Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθεάτρου) και η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας ενώνουν τις δυνάμεις τους διοργανώνοντας μια ξεχωριστή βραδιά αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους καλλιτέχνες της Γάζας.

Θα προβληθεί ένα ειδικό πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στον Παλαιστίνιο κουκλοπαίκτη Mahdi Karira και τον Παλαιστίνιο ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα. Η εκδήλωση αναδεικνύει την τέχνη ως απόλυτη μορφή αντίστασης και ελπίδας, τιμώντας τους ανθρώπους που συνεχίζουν να δημιουργούν μέσα στα ερείπια.

Αναλυτικά:

Μέρος 1ο: Αφιέρωμα στον κουκλοπαίκτη Mahdi Karira Στο πλαίσιο των διεθνών δράσεων αλληλεγγύης της UNIMA, θα προβληθούν τρία έργα:

Α. We truly deserve life! («Αληθινά αξίζουμε τη ζωή!») (διάρκεια 9’30’’): Βιντεοσκόπηση μιας παράστασης θεάτρου άμμου (σκηνοθεσία Catherine Gignac), βασισμένη στη μαρτυρία του Mahdi κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Float2Gaza (Σλοβενία, 2025).

Β. The documentary Everything That Is («Όλα Όσα Υπάρχουν») (διάρκεια 20΄): Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ (σκηνοθεσία Shourideh C. Molavi, 2025), το οποίο παρακολουθεί τον Mahdi καθώς δημιουργεί τις κούκλες του στα ερείπια της Γάζας. Η ταινία πλαισιώνεται από αδημοσίευτα ποιήματα του Παλαιστίνιου ποιητή Jawad al-Aqqad.

Γ. The short film The Awakening («Η Αφύπνιση») (διάρκεια 4’57’’): Σε σκηνοθεσία του ίδιου του Mahdi Karera με τις κούκλες του. Αποτελεί το 22ο και τελευταίο κεφάλαιο του σπουδαίου κινηματογραφικού πρότζεκτ From Ground Zero (2024).

Μέρος 2ο: Αφιέρωμα στον ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, θα προβληθεί το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ:

Free words: A poet from Gaza («Ελεύθερες λέξεις: Ένας ποιητής από τη Γάζα»): Σε σκηνοθεσία του Abdullah Harun Ilhan. Η ταινία, η οποία απέσπασε το Βραβείο Κοινού και το Βραβείο Διεθνούς Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, καταγράφει το ταξίδι του Παλαιστίνιου ποιητή. Μια μαρτυρία για την τέχνη του ως μορφή αντίστασης, τις εμπειρίες του από την καταπίεση, την προσωρινή του κράτηση και την επακόλουθη εξορία του.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, 11.00-1.30 ,

«Τρένο με τις κούκλες», πεζογέφυρα πάρκου

Δημοτικό πάρκο σιδηροδρόμων Καλαμάτας

Α. Ώρα 12.00, Εγκαίνια του βαγονιού «το τρένο με τις κούκλες» της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας με καλεσμένους εκπροσώπους Δήμου, ΜΜΕ, φίλους και μέλη του συλλάγου .

Β. ‘Ωρα 13.00 Μουσικοθεατρικό εργαστήρι για παιδιά από την κουκλοπαίκτρια Ηρώ Θεοδώρου. Ο αγαπημένος ζαχαροπλάστης των παιδιών κος Λουκουμάκης (κούκλα muppet) «μαγειρεύει» μαζί με τα παιδιά και στο τέλος του εργαστηρίου τα κουτάλια του παιχνιδιού μετατρέπονται σε «κουταλόκουκλες» (Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5-9 ετών)

Γ. Ώρα 11.00-1.30.00 ελεύθερη επίσκεψη και ξενάγηση κοινού στο τρένο με τις κούκλες της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας