Καιρός: Βροχές διαρκείας θα επηρεάσουν τη χώρα – Τα δύσκολα την Πέμπτη

Αλλάζει ο καιρός με μια παρατεταμένη περίοδο βροχοπτώσεων που θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα οι βροχές θα έχουν ένταση.

Η επιδείνωση του καιρού θα αρχίσει από το βράδυ της Τετάρτης (04.02.2026) στα δυτικά και βορειοδυτικά, όμως η Πέμπτη αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα, με πιο εκτεταμένες και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, καθώς και θυελλώδεις νοτιάδες έως 8–9 μποφόρ.

Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάνος, η χώρα μπαίνει σε περίοδο παρατεταμένης αστάθειας καιρού για το επόμενο δεκαήμερο, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά θα φέρουν κατά κύματα βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας, ενώ δεν θα λείψει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αυξάνοντας την πιθανότητα για λασποβροχές.

Σύμφωνα με το mega από σήμερα το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει από τα δυτικά, με την εμφάνιση βροχοπτώσεων που έως το βράδυ θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και στα βόρεια της χώρας, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το βόρειο Αιγαίο. Οι βροχές θα είναι κατά τόπους μέτριας έντασης, ενώ στο Ιόνιο και στην Ήπειρο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

