Με την καθιερωμένη επισημότητα τιμήθηκε στο Μελιγαλά η Γέννηση Της Θεοτόκου (video)

Με βαθιά κατάνυξη, θρησκευτική ευλάβεια αλλά και γιορτινή διάθεση, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη Γέννηση της Θεοτόκου στο φερώνυμο Ιερό Ναό στο Μελιγαλά. Δύο ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και χαρά συγκέντρωσαν εκπροσώπους φορέων, μεταξύ των οποίων ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, καθώς και οι βουλευτές της ΝΔ στο νομό, Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, αντιπεριφερειάρχες, αυτοδιοικητικούς και άλλους παράγοντες, κατοίκους και επισκέπτες από ολόκληρη τη Μεσσηνία, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στον ξεχωριστό εορτασμό.



Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και φέτος η λιτάνευση της εικόνας Της Παναγίας, η οποία περιφέρθηκε στους δρόμους του Μελιγαλά με επικεφαλής τον Ιερό Κλήρο και τη συμμετοχή πλήθους πιστών, συνοδευόμενη από τη Δημοτική Φιλαρμονική Οιχαλίας. Η πομπή δημιούργησε μια κατανυκτική και συγκινητική ατμόσφαιρα, γεμάτη σεβασμό και θρησκευτική ευλάβεια. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και την προσέλευση των επισήμων, ενώ τη Δευτέρα η ημέρα κορυφώθηκε με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, στην οποία συμμετείχαν ακόμη περισσότεροι πιστοί, αναδεικνύοντας τη σημασία της γιορτής για την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων λειτούργησε και φέτος το παραδοσιακό εμπορικό πανηγύρι το οποίο… πλημμύρισε τους δρόμους του Μελιγαλά με μουσικές, χρώματα, γεύσεις και παιδικά χαμόγελα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα χαράς και γιορτής για μικρούς και μεγάλους. Η γιορτή ανέδειξε την παράδοση του τόπου, ενώ αποτέλεσε ένα γεγονός που ενώνει γενιές, φιλοξενεί επισκέπτες και αναβιώνει τα τοπικά έθιμα, διατηρώντας ζωντανή την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.