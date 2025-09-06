Ο Μελιγαλάς τιμά τη Γέννηση Της Παναγίας την Κυριακή και τη Δευτέρα 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2025

Με βαθιά κατάνυξη, θρησκευτική ευλάβεια αλλά και γιορτινή διάθεση, ο Μελιγαλάς τιμά και φέτος την Κυριακή 7 και Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 τη μεγάλη γιορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου στον φερώνυμο Ιερό Ναό. Δύο μέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και χαρά περιμένουν κατοίκους και επισκέπτες από ολόκληρη τη Μεσσηνία, με την περιοχή να φοράει ήδη τα γιορτινά της και να υποδέχεται το πλήθος των πιστών και των φίλων του τόπου.

Η Γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της Ορθοδοξίας. Η Παναγία, η μητέρα όλων μας, τιμάται με κατάνυξη και προσευχή, ενώ οι κάτοικοι του Μελιγαλά, πιστοί στην παράδοση, κάθε χρόνο συρρέουν στον Ιερό Ναό Γενεσίου Της Θεοτόκου να ανάψουν ένα κερί, να προσευχηθούν και να λάβουν ευλογία. Η πόλη πλημμυρίζει από ψαλμωδίες, ενώ η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας αποτελεί κορυφαία στιγμή του εορτασμού, συγκινώντας όλους όσοι παρευρίσκονται.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

19:00 – Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γενεσίου Της Θεοτόκου

19:30 – Προσέλευση επισήμων

19:45 – Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας

Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας θα περιφερθεί στους δρόμους του Μελιγαλά, με επικεφαλής τον Ιερό Κλήρο και τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Την πομπή θα συνοδεύσει η Δημοτική Φιλαρμονική Οιχαλίας, δημιουργώντας μια κατανυκτική ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση, δέος και σεβασμό.

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025

07:00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας

09:45 Προσέλευση επισήμων

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Στην περιοχή ήδη εξελίσσεται το εμπορικό πανηγύρι το οποίο αποτελεί ένα θεσμό που κρατάει δεκαετίες και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης του τόπου. Οι δρόμοι του Μελιγαλά γεμίζουν και πάλι με μουσικές, χρώματα, γεύσεις και παιδικά γέλια, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα χαράς και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Είναι μια μεγάλη γιορτή που ενώνει γενιές, φιλοξενεί επισκέπτες και αναβιώνει έθιμα που κρατούν ζωντανή την ιστορία και τον πολιτισμό μας.